У Сімферополі російські силовики проводять обшук у будинку кримських татар

У Сімферополі в анексованому Росією Криму в мікрорайоні компактного проживання кримських татар Фонтани в будинку на вулиці Емель відбувається обшук, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Обшук проходить у будинку, де проживає сім’я кримських татар.

За словами сусідів, обшук почався близько шостої ранку і ще триває.

Публічних коментарів співробітників російських силових структур з цього приводу немає.

Причини обшуку поки що невідомі.

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Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».