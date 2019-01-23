У Сімферополі російські силовики проводять обшук у будинку кримських татар

У Сімферополі в анексованому Росією Криму в мікрорайоні компактного проживання кримських татар Фонтани в будинку на вулиці Емель відбувається обшук, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Обшук проходить у будинку, де проживає сім’я кримських татар.
За словами сусідів, обшук почався близько шостої ранку і ще триває.
Публічних коментарів співробітників російських силових структур з цього приводу немає.
Причини обшуку поки що невідомі.
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Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».
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