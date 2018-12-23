МЗС України: вимагаємо від Росії припинити свавілля в Криму

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії дотримуватися міжнародного права, «припинити свавілля» і не порушувати права людини в Криму.

«Вимагаємо від держави-агресора припинити на тимчасово окупованій нею території свавілля і забезпечити дотримання міжнародного права, звільнити всіх незаконно утримуваних політичних в’язнів, зокрема, Олега Сенцова, Володимира Балуха і Емір-Усеїна Куку. Запевняємо, що Україна докладе всіх необхідних зусиль для притягнення винних у порушенні прав людини до відповідальності», – мовиться в повідомленні.

У міністерстві також привітали схвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо ситуації з прав людини в Криму.

Резолюція, схвалена Генасамблеєю ООН, закликає забезпечити права людини і базові свободи українських політв’язнів, які перебувають у Криму і в Росії, у тому числі право на медичну допомогу, доступ лікарів та фахівців міжнародних організацій, зокрема, Червоного Хреста і Європейського комітету з питань запобігання катуванням, для перевірки стану здоров’я затриманих.

Це вже третя ініційована Україною резолюція ООН про стан прав людини в Криму, схвалена Генасамблеєю за останні два роки. Перші дві були схвалені 2016 і 2017 року.

Зокрема, у резолюції 2017 року від Росії вимагали виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

У резолюції 2016 року Росія була названа «країною-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».