Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини в Криму

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі», повідомило посольство України в США.

«Документ підтверджує неприпустимість захоплення території АР Крим силою, засуджує Росію за політично вмотивовані переслідування громадян України та містить заклик до російської влади звільнити українців, які незаконно утримуються російською стороною», – заявили в посольстві.

Згідно з повідомленням, «за» проект резолюції проголосували 65 держав, «проти» – 27.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».