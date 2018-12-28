Правозахисники повідомили, які порушення прав людини у Криму були здійснені за рік

Кримська правозахисна група повідомила, які порушення прав людини в окупованому Росією українському Криму вчинила протягом 2018 року російська і підконтрольна Москві влада на півострові.

За даними, які зафіксували правозахисники, зокрема, були здійснені порушення права на свободу і права на справедливий суд:

37 людей було позбавлено волі за політично мотивованими кримінальними справами, з них 13 цивільних осіб і 24 військовополонених;

проти 44 людей відкриті нові політично мотивовані кримінальні справи;

9 людей було позбавлено волі у рамках адміністративних справ.

Серед порушень свободи зібрань були:

продовження переслідування за участь у мирних зібраннях і подальше обмеження свободи зібрань;

мінімум 1 адмінарешт на 5 діб за участь у мирному зібранні;

штрафи на загальну суму не менш ніж 25 000 рублів (нині це близько 9 850 гривень) за участь у мирних зібраннях;

Москва запровадила на окупованому півострові нове законодавче обмеження: адміністративна відповідальність за несвоєчасну подачу повідомлення про проведення мирного зібрання, незазначення мети проведення або неповідомлення про відмову від проведення зібрання;

контрольована Москвою міська влада Севастополя видала нову постанову № 830-ПП про скорочення кількості дозволених місць для проведення мирних зібрань.

Також, зазначають правозахисники, влада Росії чинить воєнний злочин – призов мешканців окупованого Криму до армії Росії:

мінімум 5800 осіб було призвано за весняну й осінню кампанії 2018 року;

винесено 34 вироки за ухилення від служби в армії Росії.

Кримська правозахисна група зафіксувала й порушення свободи совісті і релігії:

мінімум 17 штрафів винесені за «незаконну місіонерську діяльність» на загальну суму 285 000 рублів (нині понад 112 000 гривень);

відкрито перші кримінальні справи проти «Свідків Єгови».

Правозахисники звернули увагу й на те, що у Криму триває мілітаризація суспільного життя і системи освіти.

Порушення прав людини у Криму встановленою там Росією владою викликає широке занепокоєння в Україні і у світі. Днями Міністерство закордонних справ України виступило з черговою вимогою до Росії дотримуватися міжнародного права, «припинити свавілля» і не порушувати права людини у Криму.

У міністерстві також привітали схвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції щодо ситуації з прав людини в Криму.

Резолюція, схвалена Генасамблеєю ООН 23 грудня, серед іншого, закликає забезпечити права людини і базові свободи українських політв’язнів, які перебувають у Криму і в Росії, у тому числі право на медичну допомогу, доступ лікарів та фахівців міжнародних організацій, зокрема, Червоного Хреста і Європейського комітету з питань запобігання катуванням, для перевірки стану здоров’я затриманих.

Це вже третя ініційована Україною резолюція ООН про стан прав людини в Криму, схвалена Генасамблеєю за останні два роки. Перші дві були схвалені 2016 і 2017 року.

Зокрема, у резолюції 2017 року від Росії вимагали виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

У резолюції 2016 року Росія була названа «країною-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».