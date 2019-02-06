Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Лютий 2019, Київ 19:39
Новини | Політика

Підконтрольний Кремлю суд в Криму продовжив арешт 2 фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» – активісти

Один з фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервер Мустафаєв, архівне фото

Дивитись коментарі

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив до 9 травня арешт фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Едему Смаїлову і Серверу Мустафаєву. Про це йдеться на Facebook-сторінці громадської ініціативи «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, засідання суду проходило в закритому режимі.

21 травня 2018 року російські силовики затримали в Криму координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєв і кримського татарина, мусульманина Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Фігурант справи Едем Смаїлов у супроводі силовиків, Сімферополь, 8 серпня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

У Сімферополі суд продовжив арешт фігурантам Бахчисарайської «справи Хізб-ут-Тахрір»

У грудні 2018 року російський суд Сімферополя продовжив на два місяці арешт Мустафаєву і Смаїлову. Вони залишаться в СІЗО до 9 лютого 2019 року.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії і в окупованому нею Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список «терористичних» організацій.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG