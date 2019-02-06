Підконтрольний Кремлю суд в Криму продовжив арешт 2 фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» – активісти

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив до 9 травня арешт фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Едему Смаїлову і Серверу Мустафаєву. Про це йдеться на Facebook-сторінці громадської ініціативи «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, засідання суду проходило в закритому режимі.

21 травня 2018 року російські силовики затримали в Криму координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєв і кримського татарина, мусульманина Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

У грудні 2018 року російський суд Сімферополя продовжив на два місяці арешт Мустафаєву і Смаїлову. Вони залишаться в СІЗО до 9 лютого 2019 року.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що їх несправедливо переслідують в Росії і в окупованому нею Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список «терористичних» організацій.