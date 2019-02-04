Кримського блогера Мемедемінова перевели в камеру під посиленим контролем – адвокат

Кримського блогера Нарімана Мемедемінова в СІЗО Сімферополя в анексованому Росією Криму із загальної камери перевели в камеру, що перебуває під посиленим контролем, повідомив його адвокат Еміль Курбедінов.

Як заявив захисник, якого цитує громадянська ініціатива «Кримська солідарність», до такого кроку в СІЗО вдалися після того, як на Мемедемінова прийшов рапорт, в якому його характеризують як особу, що вивчає, поширює і пропагує екстремістську ідеологію.

«Також адвокат каже про те, що Наріман повідомляє про погіршення стану здоров’я. Уже понад місяць він просить про медичну допомогу, але лікарі СІЗО ігнорують прохання. Курбедінов стверджує, що якщо не вивезти підзахисного до лікарні на обстеження і лікування, його стан значно погіршиться і загрожує серйозними ускладненнями», – кажуть правозахисники.

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У березні 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього підконтрольний Росії суд заарештував Мемедемінова. Його звинувачують у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, вчинених із використанням мережі інтернет».

Прокуратура АРК при Генпрокуратурі України у березні 2018 року відкрила кримінальне провадження через затримання Мемедемінова за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі інтернет».

МЗС України засуджує затримання громадського активіста і вимагає від підконтрольної Кремлю влади анексованого Криму звільнення Мемедемінова.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».