Україна вимагає від Росії звільнити активіста Мемедемінова – МЗС

МЗС України повторно звернулося до Росії з вимогою звільнити заарештованого кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова. Про це написала в мережі Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца.

«Рішуче засуджуємо системне переслідування кримських активістів. Вкотре вимагаємо звільнення журналіста Мемедемінова», – написала Беца.

Раніше 3 квітня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму залишив Мемедемінова під вартою до 16 травня, повідомляє громадський об’єднання «Кримська солідарність». Як розповіли в громадському об’єднанні, суд проходив через відеозв’язок, у засіданні брав участь адвокат обвинуваченого Еміль Курбедінов.

23 березня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя заарештував кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова до 16 травня. Перед цим в будинку Мемедемінова російські силовики провели обшук.

Правозахисники, журналісти, блогери вимагали від Росії і підконтрольної їй влади анексованого Криму негайного звільнити активіста. До звільнення Мемедемінова закликало також МЗС України.

У лютому 2016 року в будинку Мемедемінова вже проводили обшук, підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суду 13 липня 2017 року розглядав адміністративну справу проти активіста, його притягували до відповідальності за нібито участь в несанкціонованому мітингу 13 квітня 2017 року поблизу будинку Сейдамета Мустафаєва, в якого в той момент проводився обшук. Тоді біля будинку зібралася велика кількість кримських татар, щоб підтримати співвітчизника, серед них був і Наріман Мемедемінов.

Після анексії в Криму підконтрольна Росії влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман.