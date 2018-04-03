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03 Квітень 2018, Київ 18:13
Новини | Політика

Суд в анексованому Криму залишив під вартою активіста Мемедемінова

Наріман Мемедемінов

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму залишив під вартою до 16 травня кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова, повідомляє громадський об’єднання «Кримська солідарність».

Як розповіли в громадському об’єднанні, суд проходив через відеозв’язок, у засіданні брав участь адвокат обвинуваченого Еміль Курбедінов.

23 березня підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя заарештував кримськотатарського активіста Нарімана Мемедемінова до 16 травня. Перед цим в будинку Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук.

Правозахисники, журналісти, блогери вимагали від Росії і підконтрольної їй влади анексованого Криму негайного звільнити активіста. До звільнення Мемедемінова закликало також МЗС України.

У лютому 2016 року в будинку Мемедемінова вже проводили обшук, підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суду 13 липня 2017 року розглядав адміністративну справу проти активіста, його притягували до відповідальності за нібито участь в несанкціонованому мітингу 13 квітня 2017 року поблизу будинку Сейдамета Мустафаєва, в якого в той момент проводився обшук. Тоді біля будинку зібралася велика кількість кримських татар, щоб підтримати співвітчизника, серед них був і Наріман Мемедемінов.

Після анексії в Криму підконтрольна Росії влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман.

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