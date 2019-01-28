Суд у Криму залишив під арештом фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Мустафаєва

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив скаргу захисту та залишив під арештом фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на громадську ініціативу «Кримська солідарність».

За інформацією активістів, засідання відбувалося у закритому режимі, але на оприлюднення рішення впустили батька Сервера – Рустема Мустафаєва.

Сервера Мустафаєва затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом із іншим кримським татарином Едемом Смаїловим. Звинувачення проти них долучили до так званої «бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір» – релігійної організації, яку російська влада вважає терористичною. До окупації Криму ця організація, яка ставить за мету створення ісламського халіфату мирними засобами, діяла на півострові на законних підставах.

У грудні російський суд Сімферополя продовжив на два місяці, до 9 лютого 2019 року, арешт Мустафаєву і Смаїлову. 13 грудня стало відомо, що Мустафаєва збираються етапувати до психіатричної лікарні.

Сервер Мустафаєв – один із координаторів громадського руху «Кримська солідарність», який об'єднав адвокатів, активістів і родичів політв’язнів у Криму.