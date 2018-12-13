Координатор руху «Кримська солідарність» проведе місяць у психлікарні

Координатора руху «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва, заарештованого російською владою за звинуваченням в «участі в терористичній організації», етапують до психіатричної клініки, де він проведе місяць.

Адвокат Мустафаєва вважає, що його підзахисному могли призначити експертизу в стаціонарі, оскільки активіст не пішов на контакт із лікарями в амбулаторії і вважає себе здоровою людиною. Кримський юрист Ліля Гемеджі вважає, що правоохоронні органи хочуть зламати волю Мустафаєва до опору і принизити його, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Сервера Мустафаєва затримали 21 травня цього року в анексованому Росією Криму разом із іншим кримським татарином Едемом Смаїловим. Звинувачення проти них долучили до так званої «бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір» – релігійної організації, яку російська влада вважає терористичною. До окупації Криму ця організація, яка ставить за мету створення ісламського халіфату мирними засобами, діяла на півострові на законних підставах.

У грудні російський суд Сімферополя продовжив на два місяці, до 9 лютого 2019 року, арешт Мустафаєву і Смаїлову.

Сервер Мустафаєв – один із координаторів громадського руху «Кримська солідарність», який об'єднав адвокатів, активістів і родичів політв’язнів у Криму.