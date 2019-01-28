Адвокат розповів про умови утримання заарештованого кримськотатарського активіста Бекірова

Заарештований в анексованому Криму активіст Едем Бекіров перебуває в одній камері в СІЗО разом із одним із координаторів руху «Кримська солідарність» Сервером Мустафаєвим, повідомив журналіст Антон Наумлюк із посиланням на адвоката Мустафаєва Сергія Легостова.

«Шість квадратних метрів на двох, цілодобове освітлення, постійно увімкнена відеокамера, двоярусне ліжко, незручність у справлянні природних потреб. Зі зручностей у камері – тільки кип'ятильник. Холодильника і телевізора немає, тому неможливо довго зберігати продукти», – розповів Легостов.

За словами адвоката, які передає Наумлюк, Бекіров навіть не може нормально помитися, оскільки йому складно пересуватися.

Рідні Бекірова заявляють про загрозу його життю. Відомо, що в активіста – цукровий діабет і ампутована нога, через що йому необхідно постійно робити перев’язки.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері й родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова на два місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв'язку з рішенням суду.