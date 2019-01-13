Денісова розповіла про нову розмову з Москальковою

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про свою нову розмову з уповноваженою з прав людини в Росії Тетяною Москальковою. Як написала Денісова у фейсбуці, з часу останньої розмови обох уповноважених Москалькова дізналася, в яких умовах зараз російські силовики утримують в окупованому Криму кримського татарина, інваліда першої групи Едема Бекірова, який має низку захворювань.

«За словами російського омбудсмана, хворий на діабет Едем Бекіров має експрес-прибори для вимірювання рівня цукру в крові безпосередньо в камері, а також забезпечений усім необхідним. Тетяна Москалькова надала мені довідку про те, що до нього у Сімферопольське СІЗО нещодавно навідувалися представники громадської спостережної комісії Криму. Вони повідомили, що Едема Бекірова утримують у чистій камері, разом з ним перебуває ще один затриманий, який «надає йому допомогу, коли це потрібно». Передачі від рідних, за їхніми словами, він отримує», – повідомила Денісова.

Крім того, вона додала: «На моє прохання Тетяна Москалькова вже поговорила з «керівником» Федеральної служби виконання покарань у Криму, і він пообіцяв, що у понеділок Едема Бекірова відвезуть у лікарню для проведення необхідних медичних досліджень, а також нададуть усю необхідну меддопомогу».

Також, інформує Денісова, Москалькова розповіла про ще одного українського політв’язня, Станіслава Клиха, якого утримують у Росії і щодо якого вона їй днями також направила звернення. «Зі слів Москалькової, уповноважений з прав людини Челябінської області повідомила їй, що Станіславу зробили усі необхідні аналізи, і діагноз раку, який він підозрює у себе, не підтверджується. Буду звертатись до консула для перевірки цієї інформації», – написала українська уповноважена.

«Усі інші питання ми вже обговоримо безпосередньо на зустрічі у Москві у понеділок (14 січня – ред.). Ми домовились із Тетяною Москальковою про час зустрічі і вирішили, що вона буде конфіденційною», – також повідомила Людмила Денісова.

Російське агентство «ТАСС» наводить слова речниці прес-служби Москалькової про те, що дійсно є попередня телефонна домовленість про зустріч обох уповноважених, але інформації про те, що вона відбудеться 14 січня, немає.

Це ж агентство нагадує, що раніше у прес-службі російської уповноваженої повідомляли, що з 15 по 18 січня вона перебуватиме в робочій поїздці поза межами Росії.

Едема Бекірова, який нині живе в селищі Новоолексіївка Генічеського району на Херсонщині, російські силовики затримали на в’їзді в окупований Крим іще вранці 12 грудня, коли той їхав на півострів, щоб відвідати 78-річну матір та інших родичів. Пізніше його передали Федеральній службі безпеки Росії у Криму; підконтрольний Москві суд узяв його під арешт. За даними адвоката Олексія Ладіна, активіста підозрюють у «збереженні і передачі вибухових речовин і боєприпасів»; юрист Лілія Гемеджі уточнила, що Едема Бекірова звинувачують у транспортуванні і розповсюдженні понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. За словами захисту, Бекіров через стан здоров’я (недавня операція на серці) фізично не здатен переносити такі тягарі, а за адресою, де, як стверджує ФСБ, відбулася передача патронів і вибухівки, він узагалі не був.

Едем Бекіров відомий як активіст кримськотатарського національного руху, його дружина Гульнара – член Меджлісу кримськотатарського народу. Бекіров потерпає від низки важких хвороб: він має цукровий діабет, у нього ампутована нога, а культя не загоюється, а в січні 2018 року він зазнав складної операції на серці.

Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Першої чеченської війни взимку 1994–1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також у цій справі проходив іще один українець – Микола Карпюк. Клих провину заперечує, а його родина й друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі. У жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок. Клих наголошував, що був захоплений російськими силовиками незаконно, а свідчення і признання російське слідство отримало від нього під тортурами.

Про проблеми зі здоров’ям, зокрема з психічним станом Станіслава Клиха через значний психологічний тиск за ґратами в Росії, неодноразово повідомляли адвокати й правозахисники. Останнім часом Клих також сам скаржився на сильний біль у серці, нирках, печінці, на проблеми з ногами і підозрював імовірне захворювання на рак шкіри.