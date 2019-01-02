Ув’язнений у Росії Клих перебуває під наглядом психіатра – Денісова з посиланням на російські дані

Ув’язнений у Росії українець Станіслав Клих перебуває під наглядом лікаря-психіатра й отримує лікування у філіалі «Психіатричної лікарні», повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на дані, які їй надала російська колега Тетяна Москалькова.

При цьому, за інформацією Москалькової, ніяких інших додаткових обстежень «йому не будуть проводити, бо він не потребує їх» і перебуває у задовільному стані, написала Денісова у Facebook 2 січня.

«У грудні Станіслав Клих написав відкритий лист, в якому повідомив про свій критичний стан здоров’я – можливу гангрену й підозру на рак. І я знову терміново звернулася до Тетяни Москалькової і Михайла Федотова», – повідомила омбудсмен.

17 грудня Станіслав Клих повідомив про проблеми зі здоров’ям і про те, що думає оголосити повне голодування.

Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

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Клих провину заперечує, а його родина й друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі. У жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.