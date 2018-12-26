Станіслав Клих п’ять років не бачив сім’ю – українське посольство

Український політв’язень Станіслав Клих, якого утримують у Росії, протягом кількох років не бачився з родиною, заявляють дипломати посольства України у Великій Британії.

«Український політичний в’язень, ув’язнений за сфальшованими звинуваченнями в Росії на 20 років, Станіслав Клих не бачив свою дружину, сина та літніх батьків п’ять років. Він перебуває під сильним психологічним тиском. Його адвокат каже, що Станіслав повільно сходить з розуму», – йдеться в заяві посольства, опублікованій із хештегом-закликом звільнити Клиха.

17 грудня Станіслав Клих повідомив про проблеми зі здоров’ям і про те, що думає оголосити повне голодування.

Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

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Клих провину заперечує, а його родина й друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі. У жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.