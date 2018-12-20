Євросоюз закликає Росію звільнити активіста Бекірова

Представництво Євросоюзу в Україні висловило стривоженість станом здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, затриманого в анексованому Росією Криму.

«Він (Бекіров – ред.) починен бути негайно звільнений та йому повинна бути терміново надана медична допомога», – йдеться в заяві представництва.

Як заявив 19 грудня адвокат Бекірова, з моменту арешту 13 грудня йому не надають медичну допомогу. Бекіров хворий на діабет.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував Бекірова на два місяці. Таким чином, він буде перебувати за ґратами до 11 лютого 2019 року. Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з рішенням суду і закликало звільнити активіста.

Бекірова підозрюють у тому, що він нібито зберігав і передавав боєприпаси (вибухівку і патрони) в сумці, загальна вага якої, на думку слідчого ФСБ і опитування таємного свідка, становить 14 кілограмів, повідомив його адвокат.

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Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

На засіданні суду, який обирав йому запобіжний захід, Бекірову стало зле.