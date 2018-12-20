В окупованому Криму суд залишив під арештом ще двох українських моряків

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 20 грудня відмовив у задоволенні апеляційних скарг на арешт двом українським морякам, захопленим 25 листопада, – Сергію Попову та Богдану Головашу. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Термін утримання моряків під вартою скорочено на добу – до 24 січня. Обидва вони знаходяться у московському СІЗО.

Напередодні суд також залишив під вартою українських моряків Володимира Варімеза, Юрія Будзила, Андрія Оприска та Сергія Цибізова.

Засідання суду у справі члена екіпажу буксира «Яни Капу» Віктора Беспальченко перенесли на 21 грудня.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Сумську, Харківську, Чернігівську і Вінницьку області.