Суд в окупованому Криму відмовився надати українському моряку перекладача – адвокат

Контрольований Росією Верховний суд Криму 19 грудня під час розгляду апеляційної скарги захисту українського моряка Володимира Варимеза відмовився надати йому перекладача. Про це повідомив адвокат українця Анрі Цискарішвілі.

«Моєму підзахисному відмовилися надати перекладача, а докази сторін про те, що Володимир є військовополоненим – проігноровані», – зазначив адвокат Варимеза. Обидва брали участь у засіданні в режимі відеоконференції з СІЗО в «Лефортово».

Варимеза та ще трьох моряків залишили під вартою, при цьому термін їх ув’язнення зменшили на день – до 24 січня.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Сумську, Харківську, Чернігівську і Вінницьку області.