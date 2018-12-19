Українські військові кораблі знову намагатимуться пройти через Керченську протоку – Турчинов

Українські військові кораблі знову намагатимуться пройти через Керченську протоку, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов в інтерв’ю «BBC News Україна».

«Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму», – сказав Турчинов.

Він додав, що «з цим питанням не можна зволікати».

«Пропонуємо і нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських Чорноморських портів до українських портів на Азовському узбережжі», – зазначив секретар РНБО.

Він зазначив, що українська сторона буде запрошувати представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, «щоб вони були присутні на наших кораблях, для того, щоб довести всьому світу, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил».

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Сумську, Харківську, Чернігівську і Вінницьку області.

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