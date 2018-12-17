ЄС-Україна: євродипломатія каже, що санкції посилила, а Київ очікує «дзеркальних кроків»

Брюссель – 17 грудня на тлі застереження, яке пролунало напередодні з боку президента України Петра Порошенка щодо того, що загроза вторгнення з боку Росії нікуди не зникла, в Брюсселі відбулося засідання Ради асоціації Україна-ЄС. На блокаду Азова щодо Москви мають бути задіяні «дзеркальні кроки», повідомив після наради прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Тим часом, в дипломатичних верхах ЄС запевнили, що «бачать, що діється в Азові, «називають речі своїми іменами» й перебувають на боці українців

Зустріч у Брюсселі чергового представника офіційного Києва (за останні два тижні там вже побували міністр закордонних справ Павло Клімкін і президент Петро Порошенко) відбувалася на тлі питання: що, окрім щирих вітань українських очільників у євроустановах та співчуття, може ЄС запропонувати для вирішення проблеми нового зростання напруження через агресію Росії. Адже суттєвої та дієвої реакції на те, що Росія за останні півроку заблокувала комерційну навігацію до двох українських портів у Азовському морі, досі з боку об’єднаної Європи не пролунало.

Після засідання Ради асоціації Україна-ЄС голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні заявила, що російська мілітаризація Криму дуже небезпечна, тому ЄС із самого початку, закликає Москву негайно її припинити.

«Ми закликали Росію до чіткої деескалації, бо для ЄС це є важливо не лише з точки зору безпеки, але й з точки зору економічного впливу її «інспекцій», включно із суднами під європейськими прапорами», – заявила вона.

Ми не лише бачимо, що діється, але й дуже згуртованим способом надсилаємо Росії сигнали.

Нагадавши, що тема зростання напруження у Керченській протоці та Азовському морі порушувалася під час її останньої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, Моґеріні запевнила, що донесла йому позицію ЄС та чіткий сигнал щодо очікувань від Росії.

«Ми не лише бачимо, що діється, але й дуже згуртованим способом надсилаємо Росії сигнали. У висновках останнього саміту ЄС ми «назвали речі своїми іменами» та виклали наші очікування. І це є питанням, яке ми регулярно координуємо з нашими партнерами – країнами «Групи семи», – заявила голова європейської дипломатії.

На тлі ескалації в Азові, ЄС був і буде на боці українців – Моґеріні

Головним та першочерговим питанням 5-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС стала ескалація напруження в Керченській протоці та Азовському морі, а також перебіг політичного діалогу між ЄС та Україною. Про це повідомляє Рада Міністрів ЄС.

Ми не визнаємо незаконної російської анексії Криму і Севастополя та засудили триваючу мілітаризацію півострова

«Високий представник ЄС із закордонної політики Федеріка Моґеріні та прем’єр-міністр Володимир Гройсман обговорили ситуацію на сході України, включно з Азовським морем, та виконання Мінських угод», – йдеться в підсумковій заяві.

«Наша зустріч проходила на тлі ескалації ситуації навколо Керченської протоки. ЄС був згуртованим і твердим у тому, що використання Росією військової сили не може мати жодного виправдання. Ми не визнаємо незаконної російської анексії Криму і Севастополя та засудили триваючу мілітаризацію півострова», – заявила Моґеріні, додаючи, що «ЄС є і продовжуватиме перебувати на боці українського народу».

Також Рада асоціації ЄС-Україна розглянула процес реформ, обговорила заходи у боротьбі з корупцією та реформу судової системи.

«Вже все законодавство для створення Вищого антикорупційного суду створене, зараз йде відбір незалежних суддів і фактично у першому кварталі наступного року Україна отримає незалежний антикорупційний суд, що є важливим кроком до зміцнення верховенства права», – заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Регіональні питання, економічна ситуація, питання двохсторонньої торгівлі також стали ключовими під час засідання у Брюсселі під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана й Високого представника ЄС із зовнішньої політики та віце-президента Єврокомісії Федеріки Моґеріні.

На блокування Росією Азова Гройсман пропонує «дзеркальні дії»

Давайте у світових портах будемо блокувати таку ж кількість російського флоту, яку вона блокує на шляху до українських портів

Голова українського уряду Володимир Гройсман, зі свого боку, запропонував відповісти на блокування Росією українських та міжнародних суден «дзеркальними діями».

«Давайте у світових портах будемо блокувати таку ж кількість російського флоту, яку вона блокує на шляху до українських портів, порушуючи всі правила й норми. Тоді це будуть дзеркальні дії, які буде слід зупинити, тільки коли Росія відмовиться від своїх планів. Це буде справедливо», – заявив Гройсман, уточнивши, що такий заклик він адресував «світовому співтовариству, всім демократичним країнам, державам «Групи семи» і європейським партнерам».

Український прем’єр зауважив, що тільки 10 відсотків заблокованих кораблів у Азовському морі мають українські прапори, решта – іноземні, включно із суднами країн ЄС.

«Тому, ми розуміємо, що блокування торкнеться й економіки багатьох країн світу», – заявив Гройсман.

​Твердження, що санкції щодо Росії ЄС не посилює, Моґеріні вважає невірним

«У четвер голови держав та урядів ЄС подовжили на наступні півроку секторальні санкції щодо Росії, пов’язані з повною реалізацією Мінських угод. Ці санкції мають тверду законну базу та чіткі політичні рамки. Тиждень тому Рада міністрів ЄС ухвалила новий список осіб, відповідальних за так звані «вибори» на сході України. Лише кілька місяців тому ми ухвалили нові санкції щодо підприємств, відповідальних за побудову Керченського мосту», – пояснила високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики.

За її словами, той санкційний режим, який діє нині, відмінний від того, що діяв півроку тому. При цьому Моґеріні заявляє, що санкційний тиск на Росію з боку ЄС базований на одностайності та чітких аналізах ситуації.

«Очевидно, що ситуація постійно перебуває в нашому полі зору, але санкції завжди основані на оцінках, які мають дуже «гучну» законну базу, й за одностайної підримки з боку наших держав-членів», – заявила Федеріка Моґеріні.

Якщо агресор продовжує агресію, то що, треба зняти санкції. Якщо хтось говорить про зняття санкцій, він ставить свій підпис під людовбивством, порушенням прав та свобод людей

Тим часом, український прем’єр-міністр Володимир Гройсман зауважує, що для України санкції є не чим іншим, як «покаранням Росії за порушення міжнародного права, суверенітету, демократії».

«Якщо агресор продовжує агресію, то що, треба зняти санкції. Якщо хтось говорить про зняття санкцій, він ставить свій підпис під людовбивством, порушенням прав та свобод людей, порушенням міжнародного права. Тому така консолідована позиція є цілком зрозуміла для лідерів, які мають чіткі позиції щодо захисту демократії та прав людей», – заявив у Брюсселі голова українського уряду.

​Гройсман: Лавров сам придумав, сам озвучив, залишилося самому здійснити свій «неадекватний план»

Україна ніколи не створювала жодних прецедентів щодо провокацій, – заявив у Брюсселі прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи заяву російського міністра закордонних справ Лаврова щодо, буцімто, приготувань Україною провокацій на кордоні з Кримом.

«Він сам це придумав, а потім вийшов і сам це озвучив. Третє, чого йому не вистачає, – це самому й реалізувати свій абсолютно неадекватний план. Україна ніколи не створювала жодних прецедентів щодо провокацій. Те, що трапилося в Азовському морі не є провокацією. Це абсолютно брутальний напад з боку збройних сил Росії проти нашої суверенної держави, українського флоту й моряків.

Голова українського уряду додав, що «це чергова спроба Росії виправдати свою дикість та неприховану російську агресію.

«Я б порадив міністрові, зробити все від нього залежне, аби українські моряки були звільнені, а збройні сили Росії, які сьогодні перебувають на території України, повернулись додому. Такий внесок у дипломатію буде заслуговувати повагу світу», – заявив Гройсман у Раді ЄС.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 грудня заявив, що у випадку «провокації» на адміністративному кордоні з Кримом Україна «отримає відповідь – мало не здасться».

«Україна та ЄС підписали 8 великих угод – від підтримки реформи освіти до будівництва доріг»

На думку прем’єр-міністра, головний підсумок його брюссельської поїздки у тому, що Київ та Брюссель окреслили три секторальні напрямки роботи – цифрова інтеграція, енергетика та реформування митниці. Зокрема, на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем йшлося про інтеграцію до енергоринку ЄС, спільне управління українською ГТС та збереження газового транзиту через Україну.

Тим часом, протягом робочого візиту до Брюсселя голови українського уряду Гройсмана, було укладено й кілька практичних угод. Зокрема, ЄС фінансуватиме реформу професійно-технічної освіти, заходи із енергозбереження, заохочення демократії й міжлюдських контактів.

Зокрема, йдеться про надання фінансової допомоги у реформувані й оновленні професійно-технічної освіти в Україні, фінансування заходів із енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів та технічну допомога українським установам у реалізації асоціативної угоди й зміцненні демократичних принципів, прав людини та основних свобод.

Також у понеділок була підписана угода, згідно з якою Єврокомісія бере на себе фінансування заходу «Програма розширення контактів між людьми: Дім Європи», націлена на заохочення контактів між українцями та європейцями й обміну найкращими практиками.

Суми угод щодо реформи професійно-технічної освіти та енергозбереження складають, відповідно, 58 та 54 мільйони євро.

Домовленість щодо фінансування технічної підтримки ЄС в реалізації Угоди про асоціацію та зміцнення демократичних засад складає 37 мільйонів євро.

Тим часом, фінансування заходу щодо популяризації міжлюдських контактів становитиме 18 мільйонів євро.

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