ЄС бачить, що діється в Азові, й «називає речі своїми іменами» – Моґеріні

Російська мілітаризація Чорноморського та Азовського регіонів дуже небезпечна, тому Європейський союз із самого її початку закликає Москву негайно її припинити, заявила після засідання Ради асоціації України і ЄС голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні.

«Ми закликали Росію до чіткої деескалації, бо для ЄС це є важливо не лише з точки зору безпеки, але й з точки зору економічного впливу її «інспекцій», включно із суднами під європейськими прапорами», – заявила вона.​

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Моґеріні нагадала, що порушувала тему зростання напруги у Керченській протоці та Азовському морі під час останньої зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона запевнила, що донесла йому позицію Євросоюзу та чіткий сигнал щодо очікувань від Росії.

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«Ми не лише бачимо, що діється, але й дуже згуртовано надсилаємо Росії сигнали. У висновках останнього саміту ЄС ми назвали речі своїми іменами та виклали наші очікування. І це є питанням, яке ми регулярно координуємо з нашими партнерами – країнами «Групи семи», – заявила голова європейської дипломатії.​

У понеділок у Брюсселі відбулося 5-е засідання Ради асоціації Україна-ЄС, в роботі якого взяв участь прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

12 грудня Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу закрити свої порти для російських кораблів, які йдуть з Азовського моря, і підготувати санкції за дії Росії біля Керченської протоки.

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7 грудня Державна прикордонна служба України заявляла, що Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу там перебуває понад 140 суден.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.