Порошенко закликав ЄС запровадити санкції за дії Росії біля Керченської протоки

Європейський союз має запровадити «Азовський пакет санкцій» проти Росії за дії її силовиків у Керченській протоці та Чорному морі, де вони атакували і захопили три українські кораблі і моряків, заявив президент України Петро Порошенко увечері 13 грудня.

Підводячи підсумки візиту до Брюсселя, Порошенко привітав рішення Європейської ради подовжити секторальні санкції проти Росії за невиконання Мінських домовленостей. Він додав, що наступним кроком має стати запровадження санкцій за Керченську кризу.

«Завдяки проведеним дводенним переговорам вдалося забезпечити рішення Євроради з підтримкою України у зв’язку з відверто агресивними діями російської сторони в районі Азово-керченської акваторії. Це рішення та проведена дискусія між лідерами ЄС створюють добру основу для процесу розробки нових санкцій, аби акт агресії Росії проти України був справедливо і суворо покараний», – вважає голова держави.

Порошенко також привітав рішення Євросоюзу про соціально-економічну підтримку українського Приазов’я для зменшення збитків, яких воно зазнає через блокаду Росією українських портів.

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12 грудня Європейський парламент закликав країни-члени Євросоюзу закрити свої порти для російських кораблів, які йдуть з Азовського моря, і підготувати санкції за дії Росії біля Керченської протоки.

7 грудня Державна прикордонна служба України заявляла, що Росія, всупереч міжнародному праву, продовжує чинити перешкоди руху кораблів через Керченську протоку, у зв’язку з чим в очікуванні проходу там перебуває понад 140 суден.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.