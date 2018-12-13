Висновки саміту ЄС не передбачають можливості нових санкцій проти Росії

Лідери країн-членів Європейського союзу не передбачили можливості запровадження нових санкцій проти Росії у висновках щодо ситуації в Азовському морі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В остаточному тексті схваленої 13 грудня заяви за підсумками саміту ЄС йдеться: «ЄС готовий ухвалити заходи для посилення своєї підтримки постраждалим територіям України».

При цьому, за даними кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі, раніше формулювання передбачало можливість нових заходів проти Москви.

Як повідомив голова Євроради Дональд Туск, лідери ЄС також закликали Росію негайно відпустити всіх захоплених українських моряків, повернути Україні кораблі і гарантувати вільний прохід усіх суден Керченською протокою.

Раніше сьогодні лідери ЄС також вирішили продовжити на наступні півроку економічні санкції проти Росії.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені.

Через цей акт агресії, як заявляв спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, США та Європа можуть посилити санкції проти Росії або запровадити нові обмежувальні заходи.