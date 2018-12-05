США та Європа можуть посилити санкції проти Росії через захоплення українських моряків і кораблів – Курт Волкер

США та Європа можуть посилити санкції щодо Росії або запровадити нові санкції через захоплення українських моряків та суден. Про це «Голосу Америки» заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо

«Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо», – сказав Волкер.

Спеціальний представник Держдепартаменту США також висловив думку, що Росія має звільнити захоплених українських моряків та судна, зробити це як жест доброї волі перед святами.

«Їх безпідставно атакували у відкритих водах, заарештували. Вони (росіяни) мають вдатися до деескалації ситуації та повернути їх», – відзначив Волкер.

Дипломат наголосив, що збереження уваги до долі українських моряків має посприяти їх звільненню: «Не забувати про них, щоб увага залишалася прикутою до їхньої долі».

За словами Волкера, світ має продемонструвати єдність у протистоянні Росії.

«Ми сподіваємося, що Росія негайно поверне моряків», – заявив Волкер.

Як зазначив дипломат, через ситуацію із захопленням українських моряків Росією була відкладена раніше запланована зустріч із Владиславом Сурковим, помічником президента Росії Володимира Путіна.

Ми сподіваємося, що Росія негайно поверне моряків

Водночас дипломат наголосив, що Росія має відновити діалог з Україною на базі Договору 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

«Території обох країн виходять до Азовського моря. Обидві країни мають право та потребу використовувати море для руху транспорту. Далі ми маємо повернутися до ширшої розмови про те, як покласти край конфлікту в східній Україні», – заявив Волкер.