США мають бути рішучими, щоб світ був безпечнішим – Помпео

Сполучені Штати Америки мають бути рішучішими, щоб світ був безпечнішим, заявив, виступаючи в європейському офісі Фонду Маршала держсекретар США Майкл Помпео, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, президент США Дональд Трамп усвідомлює це, і зовнішньополітична й безпекова стратегія нинішньої американської адміністрації базована на «принциповості й реалізмі».

Приводячи для прикладу держави, які підривають мирне співіснування націй, зокрема Росію, чільний американський дипломат наголошує, що нинішній світовий устрій потребує перебудови, бо є країни, які порушують міжнародні закони.

«Росія у себе придушує голоси опозиції, та окупувала території суверенних держав – Грузії та України. Москва використала воєнну хімічну речовину на чужій землі, прямо тут, в Європі, порушивши Конвенцію про невикористання хімічної зброї, до якої вона приєдналася. Нині ми також говоримо про неповагу Росією протягом багатьох років Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності», – заявив Майкл Помпео у Брюсселі.

Напередодні представник Держдепартаменту США повідомив, що Помпео на заходах у НАТО і в ОБСЄ буде разом із Європою чинити тиск на Росію з вимогою звільнити полонених нею українських моряків.

США хочуть, щоб європейські союзники робили більше у протистоянні агресії Росії.