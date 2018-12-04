Порошенко: Росія не виконала рішення Страсбурзького суду щодо полонених моряків

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія не виконала рішення Європейського суду з прав людини, за яким вона була зобов’язана 3 грудня подати судові певну інформацію щодо полонених нею українських моряків.

«Відповідно до тої інформації, якою я володію, Росія порушила рішення ЄСПЛ і жодної інформації не надала», – сказав він увечері 3 грудня у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Тому ми маємо зараз об’єднати зусилля всього світу», – заявив президент.

Порошенко наголосив: «Перш за все ми маємо повернути додому наших хлопців, наших героїв. І я як президент, і вся моя команда будемо робити все можливе для того, щоб це сталося якнайшвидше». Він також додав, що проведе зустріч з родинами, за його словами, українських героїв.

Голова держави звернув увагу: «Ми всі маємо чітко розуміти, що вони не підсудні злочинному російському судові, бо, відповідно до Женевської конвенції, а вони були захоплені внаслідок акту агресії, вони є військовополонені». Українські моряки не можуть бути засуджені судом країни-агресора, особливо наголосив президент.

Він вкотре зазначив, що українські моряки діяли у повній відповідності до міжнародного права.

Президент також повідомив, що у зв’язку з актом агресії Росії проти України готується позов до Міжнародного суду, найвищого судового органу в системі ООН. «Файл цей вже зафіксований – про відповідальність Російської Федерації за агресію проти нашої держави», – сказав Петро Порошенко.

Росія на цей пізній час не коментувала заяви президента України, що вона не виконала рішення Страсбурзького суду.

Європейський суд із прав людини ще 30 листопада повідомив про своє рішення у зв’язку з новим, уже п’ятим міждержавним позовом України до Росії, що Росія до 3 грудня була зобов’язана відповісти на запитання: чи позбавлені офіцери і матроси з українських кораблів волі, і, якщо так, на яких підставах їх утримують; чи є серед них поранені, і, якщо так, хто вони, які їхні поранення і яку медичну допомогу вони отримали. Росія також мала обґрунтувати відповіді належними документами.

Того ж дня, 30 листопада, в Міністерстві юстиції Росії заявили, що відповідь до суду направлять не обов’язково до 3 грудня, а «в розумний термін» – тоді, коли отримають дані «від компетентних російських органів».

«Відповідь на запит ЄСПЛ про надання інформації у зв’язку з розглядом подання влади України … буде надана Мін’юстом Росії в розумний термін після отримання відповідних даних із компетентних державних органів Росії», – мовилося в повідомленні прес-служби міністерства на запит російського агентства «Інтерфакс», що його цитує це агентство.

25 листопада російські силовики поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях, які після невдалої спроби мирно пройти з Чорного в Азовське море (Росія фізично заблокувала судноплавний канал розвернутим упоперек вантажним судном) поверталися назад до Одеси, і силою захопили їх, а також узяли в полон 24 українських моряків. При цьому були поранені, за даними української сторони, шестеро з них; російська сторона заявляє про трьох поранених. Відповідно до міжнародного права, ці дії Росії, як і тарани одного з українських кораблів російськими раніше того ж дня, є актами агресії.

Морякам, усупереч міжнародному праву, яке визначає їхній статус як військовополонених, висунули кримінальні звинувачення в «порушенні російського кордону» – попри те, що, за українсько-російським Договором про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року, «торговельні судна та військові кораблі, а також інші державні судна під прапором України або Російської Федерації, що експлуатуються в некомерційних цілях, користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства»; крім того, через будь-які територіальні води, в тому числі й ті, на які незаконно претендує Росія навколо окупованого нею українського Криму, гарантоване право мирного проходу кораблів і суден усіх держав, відповідно до Конвенції ООН із морського права.

Полонених уже доставили з Криму до Росії, до Москви: нині 21 із них перебуває у слідчому ізоляторі «Лефортово», ще троє – в медчастині ізолятора «Матроська тиша». Росія більш ніж за тиждень утримання полонених моряків досі не дозволила відвідати їх українським консульським працівникам.

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