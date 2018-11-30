ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про захоплених українських моряків – Мін’юст

Європейський суд з прав людини у відповідь на заяву уряду України щодо захисту прав захоплених Росією моряків зобов’язав Москву надати інформацію про них, повідомляють у Міністерстві юстиції України.

За словами заступника голови Мін’юсту й уповноваженого з питань Європейського суду Івана Ліщини, Росія має надати дані про:

захоплення моряків і юридичні підстави їх утримання;

місце їх утримання;

спричинені поранення;

надану медичну допомогу.

Цю інформацію російська влада має надати до наступного понеділка, 3 грудня, уточнив Ліщина.

Напередодні в Мін’юсті повідомили, що звернулися до ЄСПЛ з приводу захоплення Росією українських моряків.

«Від імені уряду Мін’юст вже звернувся до Європейського суду з прав людини з вимогою застосувати 39-те правило й ухвалити негайне рішення щодо звільнення незаконно захоплених українських громадян», – сказав 28 листопада міністр юстиції Павло Петренко.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

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Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Представники країн Заходу виступили з осудом дій Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.