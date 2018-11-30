Сенат США засудив агресію Росії в Керченській протоці

Сенат США ухвалив резолюцію, в якій засудив агресію Росії в Керченській протоці, коли російські силовики захопили три українські кораблі і членів їх екіпажу, повідомляє посольство України в Сполучених Штатах Америки.

«В офіційному документі американські законодавці закликають російську владу негайно звільнити захоплені українські кораблі та членів їх екіпажу, а також припинити переслідування українських і міжнародних суден, що проходять через Керченську протоку», – йдеться в повідомленні.

Сенатори наголошують, що поведінка влади Росії є дестабілізуючою для всього регіону і провокує подальшу ескалацію. Вони закликають міжнародне співтовариство об’єднатися в опозиції до загрозливих дій російської влади в Керченській протоці.

Резолюція підтверджує підтримку українського народу і територіальної цілісності України.

Також у документі сенатори звертаються до президента й адміністрації США із закликом використовувати будь-яку нагоду для висловлення протесту проти нападу, вчиненого Росією проти Збройних сил України.

Співавторами документа, ухваленого 29 листопада, виступили понад півсотні сенаторів від Республіканської й Демократичної партій, повідомляє українське посольство.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

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Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Представники країн Заходу виступили з осудом дій Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.