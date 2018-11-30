Саміт G20. Що керівники «Групи двадцяти» скажуть Путіну про напад на моряків України?

Аргентина приймає у себе саміт «Групи двадцяти». У столиці країни Буенос-Айресі 30 листопада і 1 грудня зустрінуться керівники найрозвинутіших країн світу. Україна сподівається, що на саміті буде вирішена проблема щодо блокування Росією Азовського моря і звільнення захоплених у полон українських моряків.

У Буенос-Айресі безпрецедентні заходи безпеки запровадили ще напередодні саміту країн «Групи двадцяти» – G20. Усі звичайні авіарейси скасували, щоб повністю віддати аеропорт для прийняття спеціальних бортів керівників найрозвинутіших країн. Для забезпечення порядку і охорони залучили майже 22 тисячі поліцейських та спеціальних агентів, а повітряний простір взяли під контроль три літаки E-3 AWACS разом із літаками-заправниками KC-135. Безпеку прибережних вод відстежує корабель американських ВМС, а кібербезпеку контролює мобільний центр реагування, наданий Міністерством внутрішньої безпеки США.

Влада Аргентини оголосила п’ятницю, 30 листопада, додатковим вихідним днем, а жителів аргентинської столиці ввічливо попросили використати довгі вихідні для відпочинку за межами міста.

«Ми рекомендуємо вам використовувати довгі вихідні, щоб виїхати. Їдьте у четвер, бо ситуація у місті буде непростою», – сказала напередодні міністр безпеки Аргентини Патріція Булріч.

Тим, хто залишиться удома, пересуватися містом буде важко, бо рух транспорту суттєво обмежили, а громадський транспорт не працюватиме взагалі.

Перед початком саміту, 29 листопада, коли до Аргентини уже почали прилітати учасники зібрання, перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джапарова зустрічалася із журналістами.

«Про Україну, війну й окупацію Криму, піратське затримання українських моряків та багато іншого вже другий день розповідаю провідним аргентинським виданням», – написала Еміне Джапарова на своїй сторінці у мережі Facebook.

​Чого очікує Україна від саміту G20

Президент України Петро Порошенко напередодні саміту заявив, що Україна вимагає від Росії звільнити українських моряків, а від світової спільноти чекає підтримки: посилення антиросійських санкцій та направлення кораблів НАТО в Азовське море.

«Світ повинен говорити в один голос. Ми повинні негайно запровадити додаткові санкції в умовах ймовірної російської агресії. Серед кораблів, які не можуть здійснювати вільне плавання, є не тільки українські, але й німецькі судна. Німеччина є одним з наших найближчих союзників, і ми сподіваємося, що в країнах НАТО вже готові спрямувати кораблі в Азовське море», – написав президент Порошенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Ці ж тези Петро Порошенко повторив в інтерв’ю провідним світовим засобам інформації, наголосивши, що Росія має «піти геть з України».

Підтримали ці офіційні заяви України на своїх акціях і українці, які живуть у країнах «Групи двадцяти». Вони звернулися до керівництва своїх держав з вимогою адекватно відреагувати на агресію Росії проти України: або взагалі не зустрічатися із президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, або ж, якщо скасувати зустріч неможливо, рішуче висловитися на захист України.

«Ми закликаємо своїх лідерів до такого: у ці вихідні в Аргентині вони мають наполягти, щоб Росія негайно відпустила українських моряків, випустила на волю українських політв’язнів і йшла геть з України», – заявила Олена Козлова-Пейтс від імені українців американських штатів Північної та Південної Кароліни.

Як реагує «Група двадцяти»

«Зустріч президентів Росії та США відбудеться 1 грудня» – такі меседжі у п’ятницю, 29 листопада, активно поширювали російські засоби інформації. Проте увечері президент США Дональд Трамп написав у мережі Twitter, що скасовує зустріч із Володимиром Путіним через так звану «Керченську кризу».

«У зв’язку з тим фактом, що кораблі й моряки не були повернуті до України з Росії (окупованого Росією Криму – ред.), я вирішив, що найкраще для всіх сторін скасувати попередньо узгоджену зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним. Я очікую на конструктивний саміт (тобто розмову з Путіним – ред.) знову, як тільки ситуація буде вирішена», – написав Трамп.

Окрім США, із країн G20 послідовно за різку і консолідовану реакцію на агресивні дії Кремля виступає Велика Британія. Натомість Франція і Німеччина висловлюють побоювання, що спроба посилити санкції проти Росії може розколоти ЄС, бо Італія, Кіпр, Греція та Болгарія виступили за пом’якшення чи і зняття санкцій проти Росії.

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Членами «Групи двадцяти» є Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський союз. Постійними учасниками самітів є найбільші світові фінансові організації: МВФ, Європейський центральний банк, Світовий банк.