Проти українських військових у Керченській протоці застосували 6 видів насильства – СБУ

Під час нападу у Керченській протоці українські моряки зазнали шести видів насильства з боку російських прикордонників. Про це журналістам розповів заступник голови Служби безпеки України Олег Фролов.

«Українські кораблі стали мішенню, де російські військові зухвало відпрацьовували свої навички застосування різних видів зброї. Фактично, українські військовослужбовці вижили дивом, адже зазнали шести різних видів нападу», – підкреслив Фролов.

Він уточнив, що росіяни застосували проти малого буксира «Яни Капу» застосували таран; російський винищувач Су-30 випустив дві бойові ракети; застосовано дві бойові ракети російським розвідувально-ударним вертольотом Ка-52; застосовано великокаліберне корабельне озброєння; російський спецназ штурмував кораблі з застосуванням фізичного насильства.

«Шостий вид насильства триває і наразі – це фізичний та психологічний тиск і незаконний арешт всіх 24 наших військових, а також відмова допуску та приховування інформації про стан здоров’я трьох українських затриманих, які дістали поранень унаслідок збройного російського нападу», – розповів Фролов.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.