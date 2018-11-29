Україна хоче обговорити агресію Росії на постійній раді ОБСЄ – Геращенко

Україна наполягає на обговоренні агресії Росії проти України в Азово-Керченській акваторії на засіданні постійної ради ОБСЄ у Відні, заявляє перший віце-спікер Верховної Ради, представниця президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірина Геращенко.

«Україна наполягає на обговоренні провокації й агресії проти України з боку РФ сьогодні, на постійній раді ОБСЄ у Відні, в присутності представника ТКГ посла Сайдіка і голови СММ ОБСЄ посла Апакана», – написала Геращенко у Facebook 29 листопада.

Вона додала, що українська сторона разом з ОБСЄ ініціювала зустріч тристоронньої контактної групи в режимі скайп-конференції, щоб обговорити агресію Росії й звільнення захоплених українських моряків і суден.

За словами Геращенко, Росія відмовилася від такої зустрічі. «Це друга поспіль відмова Росії сідати за стіл переговорів і відповідати на запитання щодо агресії», – сказала вона.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що після захоплення українських кораблів у Керченській протоці 25 листопада Росія блокує доступ в Азовське море. За його словами, порти Маріуполь і Бердянськ опинилися фактично в російській морській блокаді. У Москві це заперечують.

29 листопада командувач Військово-морських сил, адмірал Ігор Воронченко заявив, що Україна проситиме закрити протоку Босфор для російських суден.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше не виключив, що може виступити посередником у ситуації, яка склалася через інцидент у Керченській протоці.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі арештував всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.