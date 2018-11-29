Керченська криза: Ердоган обговорив з Порошенком та Путіним можливе посередництво

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не виключає, що може виступити посередником у ситуації, яка склалася через інцидент у Керченській протоці. Про це він заявив журналістам у аеропорту Ататюрк перед відльотом на саміт G20.

Ердоган додав, що обговорив можливе посередництво з президентами України та Росії Петром Порошенком та Володимиром Путіним.

Cаміт G20 відбудеться в столиці Аргентини Буенос-Айресі з 30 листопада по 1 грудня.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі арештував всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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