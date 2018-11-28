«Росія хотіла повторити операцію в Цхінвалі» – посол України в Білорусі про події в Керченській протоці

Чи потрібно було українським морякам під час атаки російських сил у Керченській протоці застосувати зброю у відповідь? На це запитання кореспондента Білоруської служби Радіо Свобода відповів посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Дипломат переконаний, що саме цього росіяни і чекали, щоб почати масштабні воєнні дії.

Росія хотіла повторити операцію в Цхінвалі 10-річної давності, коли Міхеїла Саакашвілі фактично спровокували почати бойові дії

«Росія хотіла повторити операцію в Цхінвалі 10-річної давності, коли [президента Грузії] Міхеїла Саакашвілі фактично спровокували почати бойові дії. Чим це закінчилося, всі ми знаємо, – каже посол. – Якби пролунала хоча б пара пострілів, гадаю, злетілася б уся військова авіація Краснодарського краю і затопила б наші кораблі. Однозначно чекали провокації».

Посол України в Білорусі розповів, що три українські кораблі від початку супроводжували вісім російських кораблів і два сучасні вертольоти бойової авіації Ка-52.

«Вони протягом 5 хвилин підняли б авіацію і розбомбили все вщент. А головне, скориставшись моментом, могли напасти на іншу територію», – каже Кизим.

До того ж, переконаний посол, українські кораблі фізично не могли завдати істотної шкоди більш потужним кораблям російського флоту, які прикривалися з повітря. Тому морський бій був би програний.

«Українські кораблі озброєні не так, як російські, – говорить Ігор Кизим. – Найбільша автоматична гармата – калібру 12,7, вертолітна, яка не в змозі пробити броню корабля. Це перше. По-друге, залучений спецназ ФСБ Росії, значить, захоплення сплановане. Перебування на борту підрозділу спецназу не може бути випадковим – тільки під час конкретної операції».

«У неділю сталося те, що [Росія] вже не прикривалася «зеленими чоловічками» або сепаратистами: військові кораблі під прапорами ВМФ Росії напали на кораблі під прапорами України. Згідно з морським правом, корабель – це територія держави, яку він представляє. Що можна розцінювати як пряму агресію проти української території», – каже посол України в Білорусі Ігор Кизим у коментарі Білоруській службі Радіо Свобода.

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український буксир у Керченській протоці)

Напередодні ФСБ Росії оприлюднила відеозаписи трьох допитів українських моряків із кораблів, які російська влада затримала в неділю в міжнародних водах біля Керченської протоки. Затримані сказали, що чули попередження про «порушення державного кордону» під час входження в «територіальні води Росії».

У Києві заявили, що українські моряки дали такі свідчення під фізичним і психологічним тиском. Командування ВМС України говорить, що з розумінням ставиться до так званих «свідчень» екіпажу, оскільки методи роботи спецслужб Росії ні для кого не є секретом.

Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

Спершу РНБО пропонувала президентові України Петрові Порошенку запровадити воєнний стан на два місяці по всій Україні. Але згодом, під час обговорення закону про це, президент погодився обмежити воєнний стан одним місяцем і десятьма східними і південними областям.

Рішення ухвалили після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі і НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

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