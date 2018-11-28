«Росія плює на все». Як у Криму арештовували українських моряків

(У статті наявні формулювання, які використовує щодо Криму російська влада, зокрема, згадки про законодавство Росії, яке Москва насаджує на окупованому українському півострові)

В окупованому Криму 27 листопада арештували 15 із 24 українських військових моряків, затриманих російськими прикордонниками під час нападу біля берегів анексованого Криму. Рішення щодо арешту 12 з них виніс підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя, щодо трьох інших –​ поранених – підконтрольний Росії Керченський міськсуд.

Під арешт у Сімферополі поміщені Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Юрій Будзило, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Владислав Костишин, Сергій Попов, Роман Мокрюк.​

У Керчі арештували Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку.

Усім висунули звинувачення в незаконному перетині кордону групою осіб за частиною 3 статті 322 Кримінального кодексу Росії, що передбачає покарання до шести років позбавлення волі. За непоясненим рішенням російського слідства, 27 листопада суд розглядав справи рядового складу, а офіцерів залишили на середу, 28 листопада.

Втім, адвокати відвідали 27 листопада й декого з них. Адвокат Едем Семедляєв відвідав капітана буксира «Яни Капу» Олега Мельничука в Білогірському ізоляторі.

«Тримається добре. Розповів, що, коли затримували, зазнав фізичного впливу, але сильно не били. Його допитали, він розповів, як було: «Стояли, чекали лоцмана, потім на нас напали. Ніякого кордону ми не порушували, винним себе не вважаю», – розповів адвокат. Разом із ним возили ще двох моряків, але потім розподілили в ізолятори на всьому півострові.

Вранці до суду приїхала російська уповноважена з прав людини в Криму Людмила Лубіна, «щоб поспілкуватися з українськими моряками, дізнатися, в якому вони стані, можливо, щось необхідно». За її словами, поранені моряки – Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока – перебувають у медчастині на території військової частини в Керчі.

«У них пошкоджені м’які тканини, кістки, сухожилля цілі, думаю, через три-чотири дні будуть виписані», – припустила Лубіна.

На день раніше зі своєю дівчиною зв’язався телефоном один із потерпілих – Андрій Ейдер. Він розповів, що його прооперували, стан нормальний, перебуває він у Керчі.

Решту почали привозити до суду по шість людей. У суді заступник начальника слідчого відділу УФСБ Росії в Криму і Севастополі Сергій Кулаков клопотав про взяття українських моряків під варту. Незаконний перетин кордону, за версією російського слідства, стався в точці з координатами 44 градуси 52,7 мінути північної широти і 36 градусів 31,3 мінути східної довготи.

«Після чого судна «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» з переліченими вище особами, які перебували на них, були примусово зупинені співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії в Республіці Крим», – мовиться в матеріалах слідства. Всього назвали 24 людини, серед яких, і це вже підтвердила Служба безпеки України, були два її співробітники.

Першим шістьом морякам суд обрав запобіжний захід, після чого їх відправили до будівлі ФСБ Росії в Сімферополі для вручення офіційного звинувачення й допиту. Всі вони мають намір відмовитися від давання свідчень, посилаючись на статтю 51 Конституції Росії. Разом із ними вирушили адвокати, яких на таку кількість затриманих було знайти не просто. Майже всі вони раніше брали участь у політичних судових процесах у Криму над українськими і кримськотатарськими активістами.

Один із моряків, якого заарештував сьогодні суд, – Сергій Цибізов, – розповів адвокатові Оксані Железняк, що його не катували, але «тиснули психологічно для давання «необхідних» свідчень».

Іще до судових засідань через адвокатів затриманих українським військовим передали лист командувача ВМС України адмірала Ігоря Воронченка.

«Я розумію, як вам зараз важко. Усі військові моряки ВМС із розумінням ставляться до так званих свідчень, які від вас зараз вимагають надати, адже методи роботи спецслужб Росії ні для кого не є секретом. Я сам пройшов через це у 2014 році і добре знаю, що таке бути в полоні і що стоїть за сказаними вами словами під час допиту», – пише адмірал.

Біля будівлі суду розгорнула пересувні корпункти більшість телеканалів, що працюють на півострові, підтримати затриманих прийшли кримськотатарські активісти.

Як заявив адвокат Едем Семедляєв, українських моряків розділили на три групи. Суд над першою відбувся в Сімферополі 27 листопада, тут же в середу, 28 листопада, відбудеться засідання щодо обрання запобіжного заходу для другої групи.

В інтерв’ю Радіо Свобода батько одного з арештованих у Керчі, 27-річного Василя Сороки, сказав, що вважає свого сина військовополоненим, а причиною інциденту в Чорному морі – «нахабну імперську позицію Росії».

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– Росія вважає вашого сина та інших затриманих українських моряків «порушниками державного кордону». Ви згодні з таким трактуванням, чи вважаєте, що їх слід визнати військовополоненими?

Корабель був розстріляний у нейтральних водах країною-агресором

– Звичайно, військовополоненими. Корабель був розстріляний у нейтральних водах країною-агресором, і так далі… Якими вони можуть бути порушниками закону?

– Коли і як ваш син потрапив на флот? Він пішов служити сам, за контрактом?

– Так, 2015 року, коли почалася війна, після закінчення Харківської юридичної академії він вирішив йти й захищати Україну.

– Як ви дізналися, що ваш син затриманий?

– Керівництво вийшло на нас і повідомило, що вони зазнали нападу і так далі. Все інше ми дізналися з інтернету.

– Вам вдалося з ним переговорити, він вам телефонував?

– Ні, він мені не дзвонив, він учора подзвонив своїй дружині, сказав кілька фраз, напевно, тих, які йому дозволили сказати – що живий-здоровий, руки-ноги цілі, і все.

– Ваш син не встиг розповісти їй, як в нього поранення?

– Нічого він не встиг розповісти, сказав тільки, що живий-здоровий. Уже з інтернету ми дізналися, що під час штурму вони чинили їм опір і стояли до кінця.

– Ви знали, що він мав іти з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку?

– Ні. Такі речі не обговорюються. Мені він сказав, що йде у відрядження, і все.

– У чому, на ваш погляд, взагалі причина всього, що сталося з українськими кораблями, на одному з яких був ваш син?

– Нахабна імперська позиція Російської Федерації, яка плює на все: на міжнародні договори, на все.

– Чи плануєте ви поїхати до Криму, щоб спробувати побачитися з сином?

– Я не можу собі цього дозволити.

Наймолодший український моряк із затриманих російськими прикордонниками – Андрій Ейдер. Він також був поранений під час захоплення українських кораблів російськими прикордонниками та арештований у Керчі на два місяці. 20 грудня йому виповниться 20 років, в українській армії він служить із літа цього року.

Про Андрія розповідає його мачуха, Євгенія Ейдер: «Він завжди хотів бути моряком, ще років із 14, це було підліткове бажання. Ми в Одеській області тоді жили, у нас там і друзі, і куми, йому це здавалося романтичною професією і при цьому досить прибутковою. Після 9-го класу він пішов у морське училище. Навчався на морського зварника й матроса першого класу. В училищі, якщо я не помиляюся, він відучився три роки. Туди приходили представники військово-морського флоту і запрошували на контракт. Йому сподобалася ця ідея, і після того, як він закінчив училище, він пішов підписувати контракт. Пішов в «учебку» спочатку, перед контрактом, там його навчили, і все – на службу. Саме про цей перехід із Одеси до Маріуполя ми не знали. Вони все-таки військові, нам не могли цю інформацію сказати, він доросла людина, служить. Ми просто знали, що наші кораблі передислокують до Маріуполя або Бердянська. Ми ось цією інформацією володіли».

«Я вважаю, що вони військовополонені, і той суд, який зараз нібито йде, я вважаю фарсом. Хлопці – військовополонені. Їх узяли в нейтральних водах, це схоже на піратство. Росія повинна забезпечити безперешкодний прохід кораблів в Азовське море. Чи хочу я поїхати до пасинка в Крим? А що я зараз буду там робити? Я поїду на територію, яка зараз є ворожою, і що я там буду кричати? Я зараз там ніяк йому не допоможу, я йому більше допоможу тут», – сказала мачуха пораненого українського моряка Євгенія Ейдер.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив, що на катерах, захоплених Росією у Керченській протоці, перебували двоє співробітників військової контррозвідки СБУ.

«Згідно з підтвердженою інформацією, один із них був важко поранений через те, що російський штурмовик випустив по українських катерах дві некеровані ракети», – мовиться в заяві.

Росія підтвердила наявність лише трьох поранених. За даними російського Федерального агентства новин, яке посилається на «джерела», їхні імена – Андрій Артеменко, Василь Сорока та Андрій Ейдер. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що вони проходять лікування в Першій Керченській лікарні. Україна наполягає, що поранених шестеро і серед них є один співробітник військової контррозвідки.

На відео, яке напередодні оприлюднила Федеральна служба безпеки Росії, троє українських військових признаються у своїх порушеннях під час подій у Керченській протоці. Серед них оперуповноважений 7-го управління Головного управління військової контррозвідки СБУ Андрій Драч, комендор-сигнальник, матрос катера «Нікополь» Сергій Цибізов і командир дивізіону суден забезпечення військово-морської бази «Південь» ВМС України, капітан третього рангу Володимир Лісовий. Останній на відео нібито признається у «здійсненій українськими військовими провокації», але чітко видно, що він читає з папірця. Драч «признається» в тому, що військові кораблі України «заходили в територіальні води Росії». Запис заяви Цибізова спотворений: із нього вирізані фрагменти.

У Службі безпеки України зажадали від керівництва російських спецслужб «припинити психологічний і фізичний тиск на українських військових із метою інформаційного виправдання акту агресії».

Версії Росії й України

І Росія, і Україна, опублікували свої версії подій під час зіткнення між російськими та українськими кораблями поблизу берегів анексованого Криму 25 листопада.

Згідно з російською версією, група українських кораблів не запросила дозволу на захід у Керч-Єнікальський канал, що означає прохід під аркою Керченського мосту. В оприлюдненому ФСБ документі стверджується, що повідомити Морську адміністрацію порту Керч необхідно було за 48 і 24 години до проходу, а отримати підтвердження – за чотири години. «Кораблі ВМС України цього не зробили», – мовиться в заяві. У ній ні слова не сказано про те, що російський прикордонний корабель «Дон» протаранив український, пошкодивши двигун і обшивку, хоча відео цього зіткнення виклали в мережу російські моряки. Також немає згадки про стрільбу на ураження, йдеться лише про попереджувальні постріли та трьох поранених.

Росія стверджує, що надзвичайні заходи були необхідні тому, що були «зняті покрівці з артилерійських установок, цівки артилерійських установок підняті під кутом 45 градусів і спрямовані в бік кораблів і катерів Російської Федерації». Проте, серед фотографій, опублікованих ФСБ, немає знімків артилерійських катерів, є лише фотографія буксира, на який зазвичай не встановлюють озброєння.

Білоруський журналіст Франтішек Вячорка опублікував у твітері фотографію ушкоджень, отриманих українським артилерійським катером «Бердянськ». Він зараз перебуває в порту Керчі. «Ми не знаємо всіх деталей, але, очевидно, росіяни стріляли по кабіні з людьми, а не по двигуну, як мало бути, коли намагаєшся зупинити порушників», – прокоментував він опубліковану фотографію.

Згідно з українською версією подій, «із метою забезпечення безпеки судноплавства українські військові поінформували про свій намір заздалегідь, згідно з міжнародними нормами», і, незважаючи на це, їх зустріли чотири прикордонні кораблі Росії. У цей час російські диспетчери портів Керч і Кавказ не відповідали на виклики кораблів українських ВМС. Коли українські моряки підійшли до Керченської протоки, в небі з’явилися два ударні вертольоти Збройних сил Росії Ка-52, слідом за цим були підняті в повітря російські бойові літаки.

У цей же час під аркою Керченського мосту з’явився суховантаж, поставлений поперек фарватеру. Українські кораблі очікували проходу під аркою до вечора, потім було ухвалено рішення повертатися в Одесу, але російські прикордонники заблокували українські катери й буксир, змусили їх зупинитися. Вогонь на ураження, за даними українських військових, був застосований після виходу з 12-мильної зони, тобто після того, як кораблі залишили територіальні води, на які претендує Росія після захоплення Криму.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу стосовно причетних до затримання українських моряків біля берегів анексованого Криму. Вісім військовослужбовців ВМС Росії підозрюються в плануванні, підготовці, розв’язанні і веденні агресивної війни, замаху на злочин, а також у вчиненні умисного вбивства. Серед них – командири кораблів, які брали участь в операції в Керченській протоці, а також заступник голови Прикордонної служби ФСБ Росії віце-адмірал Геннадій Медведєв.