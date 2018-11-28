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28 Листопад 2018, Київ 16:36
Новини | Політика

Суд в окупованому Криму заарештував захоплених українського моряка і співробітника СБУ

Працівник російської ФСБ веде українського моряка в будівлю підконтрольного Кремлю суду в Сімферополі, 27 листопада 2018 року

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Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував капітана 3-го рангу Володимира Лісового та співробітника СБУ Андрія Драча повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі.

Термін арешту поки не уточнюється.

За інформацією видання «Кримінформ», всього сьогодні оберуть запобіжний захід для дев’яти затриманих моряків.

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27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 із 24 захоплених українських військових моряків. Крім того, суд в окупованій Керчі заарештував трьох поранених українців.

Захопленим українським морякам загрожує до шести років позбавлення волі.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео
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Захоплені Росією українські кораблі тримають у Керченському порту – відео

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі й НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

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Переговори російського командування з екіпажами прикордонних кораблів РФ – відео

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(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український човен у Керченській протоці)

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Російське судно таранить українське в Чорному морі – відео

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