Суд в окупованому Криму заарештував захоплених українського моряка і співробітника СБУ

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував капітана 3-го рангу Володимира Лісового та співробітника СБУ Андрія Драча повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі.

Термін арешту поки не уточнюється.

За інформацією видання «Кримінформ», всього сьогодні оберуть запобіжний захід для дев’яти затриманих моряків.

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27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 із 24 захоплених українських військових моряків. Крім того, суд в окупованій Керчі заарештував трьох поранених українців.

Захопленим українським морякам загрожує до шести років позбавлення волі.

Українська прокуратура визнала захоплених ФСБ Росії українських моряків військовополоненими.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі й НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

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