Радіо Свобода Daily: половина полонених моряків, захоплених Росією, вже під «арештом»

Арешти полонених українських моряків

Підконтрольний Росії суд окупованого Сімферополя обрав запобіжний захід для половини (12 із 24) українських моряків, захоплених російськими силовиками у Керченській протоці. 12 моряків, яких Україна вважає військовополоненими, так званий суд відправив на 2 місяці до СІЗО.

Згідно з рішенням суду, під арешт поміщені: Андрій Оприско, Сергій Цибізов, Юрій Будзило, Володимир Терещенко, Віктор Беспальченко, Володимир Варимез, Михайло Власюк, Богдан Головаш, Сергій Чуліба, Владислав Костишин, Сергій Попов та Роман Мокрюк.

Відомо також, що поранені перебувають на території військових частин, а не в цивільних лікарнях. «Йдеться про те, що наші моряки знаходяться на території військових частин і перебувають на лікуванні в медичних частинах при військових частинах – тобто, фактично в санітарних частинах», – розповів колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Він висловив думку, що такі медичні частини, «не обладнанні відповідним устаткуванням для того, щоб проводити в тому числі і реанімаційні заходи».

Крім того, як виявилось згодом, серед 24 українських військових, захоплених Росією, – двоє представляють СБУ. Це Андрій Драч та Василь Сорока.

В РНБО уточнили, воєнний стан вже почав діяти

Згідно з ухваленим Верховною Радою законом, воєнний стан в десяти областях України введений з 26 листопада, повідомляє Рада національної безпеки і оборони. Відповідне уточнення поширила прес-служба РНБО. Раніше в засобах масової інформації була поширена інформація, що дія воєнного стану починається 28 листопада. Таку дату раніше назвав у своїй заяві президент України Петро Порошенко.

Помилки припустилось і видання «Урядовий кур’єр», яке указ про воєнний стан опублікувало без ухвалених Верховною Радою змін. Дійсний указ та закон пообіцяли надрукувати у сьогоднішньому випуску офіційного видання.

Далі стисло:

Україна запровадила обмеження на в’їзд громадян Росії на пунктах пропуску, через які з України можна потрапити на територію окупованого Росією Криму. Йдеться про пункти пропуску «Чаплинка», «Каланчак» і «Чонгар»

Арбітражний трибунал у Парижі зобов’язав Росію відшкодувати «Ощадбанку» майже 1,3 мільярда доларів збитків, завданих внаслідок окупації Криму. І Росія буде зобов’язана платити близько 97 тисяч доларів щодня у випадку невиконання рішення.

Чернівецька митниця Державної фіскальної служби України 27 листопада розмитнила перший автомобіль на іноземній реєстрації за новими умовами.

Розпочало свою роботу Державне бюро розслідувань (ДБР) – новий правоохоронний орган, який має перебрати слідчі функції в прокуратури.

Синод, який має затвердити томос для України

У Стамбулі тим часом розпочався Синод Вселенського патріархату, на якому мають розглянути питання томосу для України. Триватиме він до 29 листопада. «Всі офіційні коментарі будуть після завершення, тому поки гарячих новин не передбачається. Синод розгляне текст томоса про автокефалію української Православної Церкви, визначить дату собору в Україні для обрання предстоятеля», – розповів президент Національного інституту стратегічних досліджень і представник України на синоді Ростислав Павленко, зазначивши, що саме обраний на соборі в Україні предстоятель помісної церкви отримає томос.

Сторіччя Бориса Патона

Ім'я цього українця відоме далеко за межами України. Учений Борис Патон народився в Києві 27 листопада 1918 року. Науковець працює у галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства. З нагоди 100-річчя Бориса Патона розповідаємо про найцікавіші факти з його біографії.

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