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27 Листопад 2018, Київ 19:18
Новини | Події

Розмитнений перший автомобіль на іноземній реєстрації – ДФС

Акція власників автомобілів на «євробляхах» під Кабміном, Київ, 11 липня 2018 року

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Чернівецька митниця Державної фіскальної служби України розмитнила перший автомобіль на іноземній реєстрації за новими умовами, повідомила прес-служба ДФС.

«Громадянин України розмитнив свій легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією, сплативши до державного бюджету понад 49,3 тисячі гривень. Таким чином, мито (10%) склало 4,6 тисяч гривень, акцизний податок (пільгова ставка із застосуванням коефіцієнта 0,5) – 28,765 тисячі гривень та ПДВ (20%) – 15,957 тисячі гривень», – заявили у ДФС.

25 листопада набрали чинності нові закони щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства авто з іноземною реєстрацією.

У ДФС нагадали, що протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності закону базова ставка акцизного податку розраховується з 50-відсотковою знижкою, крім електромобілів, із застосуванням коефіцієнтів в залежності від об’єму двигуна та віку авто.

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