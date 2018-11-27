Прикордонники: рух через деякі пункти пропуску на кордоні ускладнений

На державному кордоні залишається ускладненим рух через деякі пункти пропуску, попри те, що під’їзні шляхи до деяких пунктів були розблоковані вночі і вранці 27 листопада, повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Зараз досить ускладненим залишається рух через пункти пропуску на державному кордоні з Польщею – «Шегині», «Краківець» і «Ягодин». Також обмеженим є рух через пункти пропуску «Малий Березний» і «Ужгород» – на кордоні зі Словаччиною, а також «Тиса», що на кордоні з Угорщиною», – йдеться в повідомленні.

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Тим часом, в «Укравтодорі» назвали дороги, де через блокування ускладнений рух автотранспорту.

За даними агенції автомобільних доріг, проблеми з рухом є на КПП «Ягодин», «Рава-Руська», «Краковець» і «Шегині». Там третій день поспіль протестують водії автомобілів на єврономерах.

25 листопада набрали чинності нові закони щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства авто з іноземною реєстрацією. Одна зі змін вплинула також на водіїв із прикордонних регіонів, які на нетривалий період перетинали кордон на таких авто. Відтепер навіть тимчасове чи транзитне ввезення автомобіля з іноземною реєстрацією можливе лише після внесення грошової застави.