Пункти пропуску на українсько-польському кордоні на Львівщині заблоковані

Другий день заблоковані пункти пропуску до українсько-польського кордону у Львівській області. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією взагалі не пропускають транспортні засоби в Україну і Польщу на пункті пропуску у Краковці і Шегині. Водночас на КПП «Рава-Руська» транспорт час від часу проїжджає.

Перед митними переходами по обидва боки кордону зібралася черга з автомобілів і автобусів.

Блокують перетин кордону власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які незадоволені ухваленими Верховною Радою 8 листопада 2018 року законів, що стосуються розмитнення автомобілів на єврономерах.

Обидва закони підписані 23 листопада президентом і набрали чинності 25 листопада 2018 року. За повідомленням Державної фіскальної служби, «громадяни України мають право переміщувати транспортний засіб, що зареєстрований за межами України, у режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких авто на митну територію України з метою вільного обігу».

Учасники протесту оголосили безстрокову акцію.

Протести власників автомобілів з іноземною реєстрацією тривають у Закарпатській і Волинській областях.