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21 Листопад 2018, Київ 22:58
Новини | Суспільство

«Укравтодор»: протести водіїв на «єврономерах» припинилися, рух на дорогах відновлений

Раніше лідер організації «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич заявив про тимчасове припинення акцій протесту власників автомобілів на «єврономерах»

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Акції протестів власників автомобілів на «єврономерах» завершилися по всій Україні, рух на дорогах державного значення здійснюється без обмежень, повідомляє прес-служба Державного агентства автомобільних доріг України.

Раніше і лідер організації «Авто Євро Сила» Олег Ярошевич заявив, що водії авто на «єврономерах» заявили про тимчасове припинення акцій протесту.

20 листопада в Україні власники автомобілів на «єврономерах» розпочали безстрокову акцію непокори з вимогою зробити так, щоб розмитнення автомобіля обходилося не більше за третину від його вартості. Акції проходили по всій країні з частковим перекриттям доріг.

Акції протесту водіїв на єврономерах в різних містах країни – відеорепортаж
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Акції протесту водіїв на єврономерах в різних містах країни – відеорепортаж

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Зранку 21 листопада «Укравтодор» повідомляв, що «акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту» тривали у Волинській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

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