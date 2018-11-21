Рада залишила чинним оподаткування машин на «єврономерах»

Депутати Верховної Ради відмовилися скасувати своє попереднє рішення щодо схвалення в другому читанні змін до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на так званих «єврономерах».

Два запропоновані проекти постанов передбачали доопрацювання відповідних законопроектів із урахуванням зауважень та пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Водії «євроблях» вимагають скасувати акциз – фото

8 листопада Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на «єврономерах».

Того ж дня парламент схвалив у цілому закон 8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення таких автомобілів.

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