Акциз у 130% від вартості старого авта зависокий – лідер «євробляхерів»

Гості програми «Ваша Свобода»: Олег Ярошевич, голова громадської організації «Авто євро сила»; Петро Козак, член правління Спілки автомобілістів України; Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів України (телефоном).

Водії машин на єврономерах у вівторок перекрили дороги у 16 областях України, повідомив «Укравтодор». Користувачі автівок на єврономерах вимагають скасувати ухвалений Верховною Радою закон, скасувати коефіцієнт віку для авто з-за кордону в розрахунку вартості акцизу. За новим законом, чим старіший автомобіль, тим вищою буде ставка.

Олександр Лащенко: Пане Ярошевич, поясніть докладніше.

34,5% – це ті обов’язкові платежі, з якими ми погоджуємося, тому що це наповнення бюджету

​Олег Ярошевич: Ми 2,5 роки в комітеті Верховної Ради брали участь у розробці цього законопроекту. Ми вимагаємо саме рівних прав як для нових автомобілів, так і для вживаних. Ставки у всьому світі різняться буквально в одиниці відсотків і становлять приблизно 40%. У нас митним законодавством чітко прописано: 20% – ПДВ, 10% - мито, 3% – Пенсійний фонд, 1,5% – надходження до бюджету армії. 34,5% – це ті обов’язкові платежі, з якими ми погоджуємося, тому що це наповнення бюджету. Ці 2 роки ми пробували змінити саме акцизну ставку. Акцизна ставка була як для нових, так і для вживаних автомобілів занадто велика. За цим законом нові автомобілі будуть мати 40% ставки від вартості автомобіля, а вживані автомобілі – 130%.

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Ми маємо сплатити сьогодні від 100% до 130% вартості автомобіля

Ми говоримо: гаразд, ви придумали ставку акцизну, наприклад, 50 євро на кубічний сантиметр для бензинових, 75 – для дизельних, – то давайте тоді їх урівняємо як для нових, так і для вживаних автомобілів. Протестуємо проти. Тому що за даним законопроектом, який був ухвалений Верховною Радою, як громадяни України ми маємо сплатити сьогодні від 100% до 130% вартості автомобіля. Це збільшується саме за рахунок акцизу. 34% – обов’язкові платежі, а решту націнки – акциз! Ми доводимо економічно, експертними висновками всього світу, що не на націнці заробляється, а саме на оберті.

Середній вік автопарку України – «22 плюс». Ми говоримо ще про радянський автопром. Ми вимагаємо повернути законопроект назад у комітет Верховної Ради, де могли б розглядатися саме правки. Така невеликаз рада відбулася: 147 правок, які ми подали до Верховної Ради як правки до закону, і 146 були відхилені.

Ще основна вимога, яку декларуємо в обов’язковому порядку, – забрати коефіцієнт розмитнення для людей, які постраждали, воїнам АТО, інвалідам І–ІІ групи, багатодітним сім’ям. Це найбільш незахищений клас населення.

Акція проходить у 56 містах і 67 локаціях. Близько 3 тисяч людей були в самому піку біля Верховної Ради. Основна маса протестів проходить на місцях, починаючи з міжнародних трас, міста, облдержадміністрації і так далі.

Це протистояння влади проти вимог людей. Це порушення Конституції. У Конституції написано: всі мають бути в однакових правах і обов’язках. Ми не «перекрили автошляхи». Згідно з чинним законодавством, «обмежуємо рух». Стали вздовж автомобільних шляхів. Люди, які ходять по пішохідному переходу, – це всього люди, які висловлюють свій метод протесту.

Жодні політичні сили за акцією не стоять.

Одним із пунктів у цьому законодавстві є саме накладення податків на автомобілі старі. Наприклад, за «Волгу» потрібно буде платити податок приблизно 70 тисяч на рік, «Жигулі» – 30 тисяч на рік. Це ті, хто сьогодні вже мають старі автомобілі понад 15 років.Ні один транспортний засіб, який проходить технічний огляд в Європі, не заборонений для міжнародного руху ні в Америці, ні в Європі, ні у Швейцарії.

Нам прямим текстом у відписуванні на особисті повідомлення народні депутати сказали дуже просто: нас фракції змушували голосувати. Тому що це була корпоративна змова.

– Пане Козак, що скажете на це? Це далеко не перша акція і «Авто євро сили» і побратимів. І будуть далі. Якою має бути реакція держави – піти назустріч чи підтримувати вже ухвалені закони Верховною Радою?

У мене всі податки сплачені, а моє право на пересування обмежують

​Петро Козак (переклад): По-перше, люди мають право біля Верховної Ради протестувати в рамках закону, не обмежуючи рух транспорту. (Сьогодні під час акції – ред.) обмежувався рух. Я їду на роботу на своєму автомобілі, у мене всі податки сплачені, тобто я цей автомобіль вже придбав, а моє право на пересування (я сплатив податки за авто, за паливо) обмежують. Я за новий автомобіль заплатив приблизно 600 євро акцизу.

У нас цього року закінчується дія закону № 1389 про пільгове розмитнення, як ми розмитнюватимемо автомобілі наступного року, і скільки грошей не доотримує бюджет?

– Пане міністре, ви заявили у соцмережі «Фейсбук»: «Мене не влаштовують закони про так звані «євробляхи». Я не про розмір акцизів та розмитнення. Я про довкілля». Що не так з цими законами, на ваш погляд?

Були поправки, які стимулювали ввезення в Україну безпечніших для довкілля транспортних засобів. На жаль, вони були відхилені

​Остап Семерак: Коли розглядався законопроект, в тому переліку поправок і позицій, які були надані народними депутатами, мною як міністром, були поправки, які стимулювали ввезення в Україну екологічно чистих, безпечніших для довкілля транспортних засобів. На жаль, вони були відхилені під тиском зовнішніх чинників, під тиском якихось, можливо, внутрішніх лобістських переконань.

Ми отримали той закон, який отримали, який не дбає ніяким чином про створення умов, аби на дорогах України з’являлися автомобілі, які відповідають високим екологічним стандартам. Неважливо, який є достаток у людини, всі ми дихаємо цим повітрям, в якому ми живемо. На жаль, питання довкілля і забруднення відходять на останній план.

(Названі Олегом Ярошевичем цифри про «акциз у 130% від вартості авта» – його власна заява. Акциз на авта не залежить від їхньої вартості і, за новим законом, буде розраховуватися залежно від об’єму двигуна і віку машини і зростати зі збільшенням цих величин. Нині чинні, так звані пільгові, ставки акцизу на легкові авта, що діють тільки до кінця 2018 року, залежать лише від об’єму двигуна. Але вони не стосуються авт випуску раніше від 2010 року і тих, що не вкладаються в екологічну норму «Євро-5», а також ввезених із країни-агресора і окупованих територій; до них застосовуються ставки в повному обсязі, значно вищі за пільгові – ред.)