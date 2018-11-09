Що таке «Авто Євро Сила» і чим вона займається

Об’єднання, що цілодобово захищає власників автомобілів з реєстрацією у європейських країнах. Так себе презентує громадська організація «Авто Євро Сила». Там стверджують, що основними методами захисту водіїв, яких в частині українського суспільства називають «євробляхерами», є – просування закону, що забезпечить доступне розмитнення, а також робота з підвищення правової обізнаності водіїв та автовласників.

Всеукраїнську організацію «Авто Євро Сила» зареєстрували у вересні 2016 року. Нині вона має представництва у більшості областей України.

Керівник ораганізації – Олег Ярошевич.

Крім нього, серед засновників ГО Олександр Зелінський, Михайло Соловйов, Олександр Чернявський, Андрій Щербина.

​Декларації

«Авто Євро Сила» заявляє, що відстоює інтереси власників автомобілів на європейських номерах. Зокрема, організація домагається ухвалення законодавства, яке би спрощувало і здешевлювало розмитнення автомобілів завезених в Україну з-за кордону.

Сайт організації повідомляє, що «доступне розмитнення» це:

– скасування акцизів;

– скасування заборони на митне оформлення машин, які не відповідають екологічному стандарту «Євро-5» та нижче;

– єдині нові справедливі правила розмитнення з доступними ставками для кожного українця;

– відсутність схем псевдолегалізації ввезених з-закордону авто для окремих груп громадян;

– відсутність тимчасових заходів впорядкування ввезення автомобілів в Україну та єдиний закон «для всіх» «на постійній основі».

Також до переліку умов запровадження доступного розмитнення «Авто Євро Сила» додає необхідність захисту «українця від несправедливості, коли іноземці мають кращі умови на автомобілі в Україні, ніж українці». Що ця фраза означає сайт організації не роз’яснює.

​Сподівання

«Авто Євро Сила» навіть описує ідеальну картину, яку лідери організатори нібито хочуть бачити результатом своїх зусиль:

«Ухвалено новий закон про розмитнення з доступними ставками для кожного українця, з відсутністю обмежень «Євро 5» та нижче на перепродаж авто.

Протягом року автомобілісти на єврономерах отримали у Європі документи купівлі-продажу на свої автомобілі, приїхали на внутрішні, регіональні, українські митниці і пройшли процедуру розмитнення.

Кожен українець віднині має можливість купувати автомобіль доступно, заробляти з його допомогою гроші, перевозити комфортно та безпечно себе та свою сім’ю, наповнювати бюджет, створювати нові робочі місця, приносячи добробут та процвітання Україні», – декларує сайт організації.

Методи

Найбільш широко відомим методом досягнення задекларованої «Авто Євро Силою» мети, є – організація акцій протесту. Лише протягом 2018 року у Києві відбулося 5 таких акцій.

4 лютого 500 автомобілів від «Авто Євро Сили» (за даними організаторів) рухалися від Міжнародного виставкового центру у напрямку центру та проїхали головними вулицями міста. Що не могло не ускладнинти рух основними транспортними артеріями столиці для решти транспорту. Основним гаслом акції була вимога «доступного розмитнення».

11 липня в урядовому кварталі, поблизу будівель Кабінету міністрів та Верховної Ради, як заявили організатори, зібралося до 10 тисяч автомобілістів. Затори на дорогах виникли по всій центральній частині Києва.

Учасники акції вимагали скасувати постанову уряду №479, згідно з якою поліцейські отримали право зупиняти авто на іноземних номерах і застосовувати до них штрафні санкції, а також перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території України.​

13 липня кілька тисяч учасників акції, організованої «Авто Євро Силою», заблокували виходи з Верховної Ради. Пізніше в цей день парламент прийняз за основу законопроект №8487 «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів». Рух центом міста був ускладнений.

19 вересня під стінами Кабміну зібралися водії автомобілів з іноземною реєстрацією. До них долучилися автоперевізники, які вимагають зміни євростандартів при розмитненні автобусів. Активісти організації «Авто Євро Сила» передали представникові уряду своє звернення, яке містило:

– прохання роз’яснити поправки до законопроекту про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України;

– питання стану доріг в Україні та розподілення фінансів Кабінетом міністрів на ремонт дорожного покриття;

– питання врегулювання роботи поліції.

11 жовтня ГО «Авто Євро Сила» провела біля будівлі уряду акцію з вимогою знизити вартість пального. Обабіч вулиці Грушевського було припарковано кілька десятків машин. Учасники протесту гучно сигналили, однак рух для іншого транспорту перекритий не був. Громадський транспорт і інші автомобілі могли вільно пересуватися вулицями столиці.

7 листопада під проводом «Авто Євро Сили» так звані «євробляхери» заблокували рух транспорту на вулиці Грушевського. Біля Верховної Ради відбувалася акція з вимогою зниження акцизу при розмитненні автомобілів.

​8 листопада акція продовжилася. Обабіч дороги були припарковані кількасот автомобілів і встановлені намети із символікою «Авто Євро Сила». Рух автотранспорту по Грушевського був ускладнений, але не заблокований.

Верховна Рада, зрештою, підтримала законопроекти №8487 та №8488. Нові закони звстановлють пільговий термін (тимчасовий) розмитнення автомобілів і водночас метою якого є посилює відповідальність громадян за використання автомобілів на єврономерах.

Результати

Утім «Авто Євро Сила» наполягає на тому, що депутати, розглядаючи законопроекти, не проголосували за поправку, на якій наполягали в організації. Олег Ярошевич виклав у Facebook відеозапис, де він спалює автомобіль Land Rover.