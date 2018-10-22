Верховний суд визнав законним користування транзитними автівками з єврономерами

Верховний суд України дійшов висновку, що українці мають право користуватися власними автомобілями з реєстрацією у інших країнах, ввезених з метою транзиту через митну територію України. У рішенні суду вказано, що це не є адміністративним правопорушенням, передбаченим ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України.

«Такого висновку дійшов Верховний суд, розглянувши в касаційному порядку позов фізичної особи до митниці про скасування постанови, якою позивача визнано винним у вчиненні порушення митних правил, передбачених частиною 2 статті 469 МК України, та накладено на нього штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень)», – ідеться у повідомленні.

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Суть спору полягає в тому, що позивач, будучи власником автомобіля з реєстраційним номером Естонії і не знятого там з реєстрації, 26 лютого 2016 року ввіз цей автомобіль на митну територію України на підставі митної декларації з метою транзиту. При цьому під час судових засідань сам позивач визнав, що ввіз зазначений транспортний засіб для тривалого використання на території України, а режим «транзит» заявив, щоб уникнути необхідності митного оформлення автомобіля та сплати відповідних платежів.

Колегія суддів зазначила, що у згаданій статті Митного кодексу немає такого митного режиму як тимчасове ввезення», тому у діях позивача відсутній склад адміністративного порушення.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів, МВС отримало можливість відслідковувати терміни перебування в Україні автомобіля на єврономерах і застосовувати санкції до порушників.

У вересні відбувся протест біля стін Будинку уряду. Учасники акції вимагали зміни правил розмитнення транспортних засобів, які ввозяться в Україну.

13 липня Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроекти про зниження акцизного податку з автомобілів і про посилення контролю над переміщенням і використанням авт, зареєстрованих в інших державах.

Документи розроблені комітетом Верховної Ради з питань податкової політики для врегулювання ситуації із автомобілями на єврономерах.