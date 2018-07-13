Рада в першому читанні ухвалила проекти щодо «євроблях» і пішла на канікули

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроекти про зниження акцизного податку з автомобілів і про посилення контролю над переміщенням і використанням авт, зареєстрованих в інших державах.

Документи розроблені комітетом Верховної Ради з питань податкової політики для врегулювання ситуації із автомобілями на єврономерах.

За ухвалення законопроектів за основу 13 липня проголосували відповідно 265 і 256 народних депутатів.

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Зокрема, ухвалені документи передбачають, що базові ставки акцизного податку будуть такими: для авто з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро. При цьому розмір акцизу буде дорівнювати базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку.

Коефіцієнт двигуна пропонується розраховувати за такою формулою: об’єм двигуна розділити на 1000. Коефіцієнт віку: кількість повних календарних років.

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«Розраховані за новим принципом акцизи будуть значно меншими, ніж чинні, а різниця в розмірі ставок для різних за обсягом двигунів авто не буде суттєвою. При цьому акцизний податок на старі авто, звичайно, буде вищим за рахунок збільшення на віковий коефіцієнт, що стимулюватиме купувати більш нові авто», – казала раніше голова профільного комітету Ніна Южаніна.

Крім того, підтримані за основу законопроекти передбачають внесення змін до Митного кодексу і деяких законодавчих актів щодо ввезення транспортних засобів в Україну і посилюють відповідальність за порушення митних правил.

Невдовзі після цього Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Нова, дев’ята, відкриється 4 вересня.

11 липня власники автомобілів з європейськими номерами влаштували масову акцію протесту в урядовому кварталі. Мітингувальники вимагали скасування постанови Кабінету міністрів, яка дозволяє Міністерству внутрішніх справ відслідковувати терміни перебування в Україні автомобіля на єврономерах і застосовувати санкції до порушників. Друга вимога – ухвалити законопроект про розмитнення таких машин.