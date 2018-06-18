Закон для «євроблях»: на порозі вирішення проблеми

Врегулювати питання щодо надмірної кількості автівок на єврономерах в Україні пропонують за рахунок зменшення акцизного податку на авто, скасування екологічного обмеження на розмитнення щодо стандарту «євро-5» та посилення контролю, зокрема через збільшення штрафів. Відповідні законопроекти вже зареєстровані і можуть бути ухвалені найближчими днями.

Голова комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ніна Южаніна в коментарі Радіо Свобода зазначила, що законопроекти мають шанси бути ухваленими вже у найближчий четвер.

«Якщо буде велика підтримка при включенні до порядку денного, то я буду наполягати на розгляді у четвер. Якщо не в четвер, то на наступному тижні у вівторок», – наголошує народний депутат.

Чого саме стосуються зміни, Ніна Южаніна описала в матеріалі на «Економічній правді» та пояснила в коментарі Радіо Свобода.

Відразу варто зазначити щодо вартості розмитнення: змінити пропонують лише ставки акцизного податку на авто, а от ПДВ (20% від вартості авто), мито (10% від вартості) та збір у Пенсійний фонд (3–5%) залишаються в тих самих межах.

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Як зміняться ставки акцизного податку?

Акцизний податок з авто пропонують розраховувати за формулою:

Сума акцизного податку = базова ставка * коефіцієнт двигуна * коефіцієнт віку

Базові ставки пропонують такі: для авто з бензиновим двигуном – 50 євро, для авто на дизелі – 75 євро.

Коефіцієнт двигуна розраховується так: об’єм двигуна ділиться на 1000.

Коефіцієнт віку – це кількість повних календарних років віку авта.

Голова комітету з питань податкової і митної політики наводить приклад, як будуть відрізнятися суми акцизного податку за чинною системою та новою, яка пропонується в залежності від об’єму двигуна.

Порівняння нового акцизного податку з чинним на прикладі авто різного віку і з різним об’ємом двигуна (бензин)

Посилення контролю

Також пропонують ввести обмеження на ввезення авто без грошового забезпечення. Зокрема, в режимі тимчасового ввезення нерезидент зможе ввезти лише одне авто.

Наступні транспортні засоби можуть бути ввезені під гарантії. Наприклад, якщо фінансова установа візьме на себе зобов’язання сплатити всі митні платежі, якщо автівку не вивезуть згідно із законом.

Посилюється відповідальність у разі порушення митних правил.

Штраф у розмірі 34 000 гривень отримує людина, яка ввезла автомобіль в режимі транзиту або тимчасового ввезення, за те, що передала авто у володіння, користування або розпорядження іншим особам, використовувала авто для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів (для роботи в таксі, наприклад), за розкомплектування авто.

Порушником є і особа, яка отримає таке авто у користування або використовуватиме таку машину для підприємницької діяльності. За це перший штраф – 8,5 тисяч гривень, за повторне порушення – 170 тисяч гривень із можливістю позбавити права керування на рік та оплатним вилученням авто за кошт порушника.

За несвоєчасне вивезення транзитного авто пропонують стягувати штрафи в залежності від кількості днів прострочення аж до можливості конфіскації транспортного засобу.

Порушення строків транзиту (дозволено п’ять діб у зоні діяльності однієї митниці, десять діб – у зоні діяльності двох митниць)

Порушення строків тимчасового ввезення (дозволено: 1 рік – нерезиденти, 60 діб – резиденти на консульському обліку, 10 діб – резиденти-працівники іноземних компаній)

Як це має працювати?

Реалізація має спиратися на автоматизовану систему обміну інформацією про авто, яка вноситься на митниці під час ввезення авто і має передаватися пов’язаним органам: підрозділам органу доходів і зборів, Державній прикордонній службі, Національній поліції.

«Ця система вже існує, але немає на законодавчому рівні дозволів про те, що цією єдиною інформаційною системою можуть користуватися митники, прикордонники, Нацполіція. Адже інформація, яка перебуває в митних органах, є конфіденційною і комерційною, вона захищена. І для того, аби була ця єдина інформаційна система, треба було прописати таку можливість на законодавчому рівні», – пояснює Ніна Южаніна.

Практично ця система є, над її створенням працюють уже протягом останніх 7 місяців. Адміністратором буде митна служба, але вносити інформацію матимуть можливість і в прикордонній службі, і в Нацполіції.

Національній поліції планують надати право перевіряти особу водія авто з іноземною реєстрацією на відповідність особі, яка його ввезла. Поліцейський зможе накласти штраф на порушника і поінформувати митну службу. В свою чергу, митна служба зможе накласти штраф на особу, яка передала керування автівкою, під час виїзду з України.

Що буде із тими «євробляхами», які вже в Україні?

Закон вступає в силу, але відносно тих автомобілів, які зараз на території України, застосування обмежень та санкцій буде відтерміновано на декілька місяців

​Законопроект пропонує надати 180 днів для відтермінування застосування санкцій щодо тих авто на іноземних номерах, які вже перебувають на українській території.

«Принцип такий: закон вступає в силу, але відносно тих автомобілів, які зараз на території України, застосування обмежень та санкцій буде відтерміновано на декілька місяців. Для того, щоб дати їм можливість здійснити всі процедури, бо їм треба виїхати, потім знову заїхати», – розповідає в коментарі Радіо Свобода Ніна Южаніна.

Суть в тому, що для офіційного розмитнення автомобіля на території України треба знайти юридичного власника транспортного засобу та оформити документи відповідним чином.

«Думаю, що громадське об’єднання «Автоєвросила» їм допоможе, бо воно підстраховувало їх на всіх етапах використання цих автомобілів на території України», – додає голова комітету з питань податкової та митної політики.

Які шанси впровадження нових змін?

Саме такий підхід не розділяє нас, а надає рівні права всім

​Ніна Южаніна як автор запропонованих змін і голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради впевнена у тому, що законопроект буде підтриманий.

Здебільшого про проект закону народний депутат говорить так, наче він вже ухвалений і зміни незабаром набудуть чинності.

Завдяки цим змінам імпортні автомобілі стануть для українців більш доступними, і вони стимулюватимуть купувати нові авто, при цьому різниця в розмірі ставок для різних об’ємів двигунів не буде суттєвою, зазначає Ніна Южаніна.

«Саме такий підхід не розділяє нас, а надає рівні права всім», – зауважує вона.

При цьому, як вже було зазначено, залишаються в силі ставки ПДВ (20%), мита (10%) та Пенсійного фонду (3–5%), які вираховуються від ціни автомобіля.

Автор законопроектів Ніна Южаніна припускає, що на цьому можуть використовувати штучне заниження ціни через підробляння документів. Вона закликає не вдаватися до маніпуляцій із ціною, бо із новими ставками виходять «абсолютно адекватні розміри платежів».

Народний депутат наголошує, що обидва законопроекти вже обговорено на всіх рівнях – з представниками ГО «Автоєвросила», Міністерства фінансів, Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, а також профільних асоціацій – виробників, дилерів, імпортерів.