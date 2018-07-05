Журналісти викрили схему масового ввезення «євроблях» в Україну з участю білорусів («Схеми» | Випуск №178)

Журналістка Катерина Каплюк з’яcувала, що громадян Білорусі масово використовують у схемі ввезення нерозмитнених автомобілів із європейською реєстрацією через митні пости на українсько-білоруському кордоні. При цьому білоруси виконують лише роль водія-нерезидента за невелику плату, але це дає змогу українському покупцю рік користуватись автомобілем, не сплачуючи митні платежі в бюджет країни. Така схема призводить до масового порушення Митного кодексу України, адже користуватись автомобілем в такому разі має право лише той, хто його завіз. Все це відбувається за мовчазної згоди та на очах у самих митників.