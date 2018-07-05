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05 Липень 2018, Київ 23:57
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Журналісти викрили схему масового ввезення «євроблях» в Україну з участю білорусів («Схеми» | Випуск №178)

Журналісти викрили схему масового ввезення «євроблях» в Україну з участю білорусів («Схеми» | Випуск №178)
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Журналістка Катерина Каплюк з’яcувала, що громадян Білорусі масово використовують у схемі ввезення нерозмитнених автомобілів із європейською реєстрацією через митні пости на українсько-білоруському кордоні. При цьому білоруси виконують лише роль водія-нерезидента за невелику плату, але це дає змогу українському покупцю рік користуватись автомобілем, не сплачуючи митні платежі в бюджет країни. Така схема призводить до масового порушення Митного кодексу України, адже користуватись автомобілем в такому разі має право лише той, хто його завіз. Все це відбувається за мовчазної згоди та на очах у самих митників.

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