Що з «євробляхами» і чому поновилися протести

Під Верховною Радою знову протестують власники авто на єврономерах. Чому це відбувається знову, і хіба це питання не вирішили ще кілька років тому?

Під стінами парламенту знову масовий протест власників «євроблях», через який поліція посилила охорону порядку у центрі столиці.

Вимагають протестувальники пом'якшення умов розмитнення автомобілів.

«Діти просять у батьків – можна мені автомобіль? Батьки відповідають, що давай почекаємо, бо дорого навіть потриманий автомобіль зараз купити. У Євросоюзі діти закінчують школу і батьки спокійно купляють простий автомобіль, це порядка одна-дві зарплати», – пояснює своє перебування під стінами парламенту учасник акції протесту Іван.

Чи штрафують власників «євроблях» зараз?

Мали б, але ні – розповідає адвокат Тарас Гук.

Відповідно до законодавства їх повинні були штрафувати з 1 січня цього року, але ще в грудні була досягнута усна домовленість, що штрафів не буде

«Відповідно до законодавства їх повинні були штрафувати з 1 січня цього року, але ще в грудні була досягнута усна домовленість міністра внутрішніх справ і прем’єра, що штрафів не буде, доки не буде врегульоване питання подальшого розмитнення транспортних засобів на єврономерах. З того часу ані поліція, ані інші органи не задіюють ті механізми, які б реалізовували застосування високих штрафів за керування транспортними засобами, які нерозмитнені», – зазначає адвокат компанії «єПраво» Тарас Гук.

Те, що поліція наразі не штрафує власників «євроблях» підтверджують Радіо Свобода і учасники акції протесту. Втім додають, що інколи підходять і повідомляють, що як тільки буде наказ, вони почнуть це робити.

В українській політиці – це звичне явище, але неправильне з точки зору права, додає він.

«Єдине, що може виправдати такий стан речей, це те, що насправді авто на єврономерах стало значно менше і попри наявність будь-яких домовленостей, не виключено, що в будь-який момент кожен окремий поліцейський чи працівник митниці зможе оштрафувати і скласти відповідні протоколи. Тож власники таких авто побоюються і значно менше їх використовують», – пояснює Тарас Гук.

Чи є вирішення?

Акції розпочалися або лобіювати ті законопроєкти, які подали депутати від «Слуг народу» ще влітку, на думку адвоката Тараса Гука.

В законопроєктах йде мова взагалі про скасування акцизного збору при офіційному оформленні автівки з іноземною реєстрацією.

Учасники протесту нарікають, що восени «Слуги народу» обіцяли їм вирішення цього питання, але нічого не відбувається. Пов'язують таку поведінку із лобіюванням інтересів крупних автомобільних торговців.

Голова податкового комітету і депутат «Слуги народу» Данило Гетманцев так в коментарі Радіо Свобода пояснює відсутність рішення по цьому питанню:

«Я спілкувався особисто з керівником організації «АвтоЄвроСила» і ми домовилися, що одразу після того, як ми отримаємо позитивні висновки від Міністерства фінансів, від Кабінету міністрів щодо законопроєкту по питанню розмитнення автомобілів, ми без зволікання одразу ж розглянемо на Верховній Раді і, думаю, підтримаємо. У всякому разі, я надам таку підтримку. На той законопроеєкт, який ми побачили у Верховній Раді ми отримали всі негативні висновки від Кабінету міністрів, на жаль. Ми вчора створили на комітеті робочу групу, до складу якої увійшли представники Міністерства фінансів, ми повинні обговорити це із громадськістю і йти до компромісного варіанту», – зазначає депутат.

Історія виникнення і боротьби з «євробляхами»

Протягом останніх п’яти років в Україні з’явилася критична маса автомобілів на єврономерах, що почало ставити під сумнів актуальність державної реєстрації автомобілів. Стало можливим це через прогалину в законодавстві: українці масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» або транзиту і не сплачуючи до бюджету належних зборів. Неформально ці автівки називають «євробляхами».

Така схема не нова, але активно купувати автівки на єврономерах почали від 2015 року.

На це наклалося кілька факторів: зниження доходів громадян через девальвацію гривні, дорогі кредити, висока вартість розмитнення авто (в 2015 році скасували спецмито, але це не зробили офіційне ввезення іномарки доступним) плюс лазівки в законодавстві проклали шлях до популяризації «євроблях».

Ну а далі розпочався період боротьби із цим явищем, який триває і досі.

Листопад 2017 рік. Арсен Аваков виступає за негайне врегулювання ситуації із «євробялхами». Уряд подає до парламенту законопроєкт і пропонує встановити, що особисті транспортні засоби, тимчасово ввезені в Україну більше ніж на 90 днів, протягом 10 робочих днів підлягають державній реєстрації без зміни реєстраційних документів і номерних знаків країни їх реєстрації. Але ці ініціативи залишаються на папері.

Червень 2018. У Верховній Раді заявляють, що розробили законопроєкти, які вирішать проблему з автівками на єврономерах в країні.

Тим часом в країні багатотисячні протести власників авто на «єврономерах».

Листопад 2018. Верховна Рада ухвалила закони, які мали дати шлях для легалізації авто на єврономерах. Закони давали можливість оформити авто зі знижкою у пільговий період, а для тих, хто не розмитнить автівку запровадили, зокрема, великі штрафи.

Ініціатива викликали протести і навіть спалення власного авто від лідера руху «АвтоЄвроСила». Власники «євроблях» наполягають, що офіційне оформлення автівки продовжує бути занадто дорогим, часто більшим за ціну самої автівки.

Власники «євроблях»розпочали протести по всій країні із перекриттям автомобільного руху. Поліція почала відкривати провадження, одночасно зростало обурення суспільства через такі форми протесту. Тож наприкінці листопада вони припинилися.

А президент Петро Порошенко підписав ухвалені закони набрали і вони чинності 25 листопада 2018 року

25 листопада 2018 року. Протести власників «євроблях» перемістилися на прикордонні пункти пропуску.

Вони заблокували діяльність кількох пунктів, через що утворилися черги і затори.

Разом з тим, з 25 листопада по 22 лютого діяв пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації із знижкою і ним скористалися понад 65 тисяч власників.

А от перехідний період для розмитнення на загальних умовах, протягом якого не застосовували штрафів мав закінчитися у травні 2019 року.

Травень 2019. Власники «євроблях» знову виходять на протести з вимогами продовжити перехідний період

Вони стверджують, що на митницях відбувався саботаж і всі охочі просто не встигли скористатися. А ще мають претензії до формули розрахунку, в яких коефіцієнт віку авто значно збільшує вартість оформлення, що робить машину вже не такою доступною в ціні.

Верховна Рада продовжує перехідний період, тобто без штрафів для «євроблях», ще на три місяці.

Серпень 2019. Знову щодо відтермінування введення штрафів. Перший законопроєкт нового складу парламенту, який ініціював президент Володимир Зеленський.

Вересень 2019. Парламент відтермінував штрафи ще на 90 днів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що міністерство ініціює перегляд порядку розмитнення автомобілів і виступає за «максимальне спрощення»

Жовтень 2019. Штрафи для власників «євроблях» відклали до 1 січня 2020 року.

Про це повідомив на брифінгу прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Він сказав, що поки уряд не знайде рішення у цьому питанні, власників «євроблях» штрафувати не будуть.

Верховна Рада знову проголосувала відповідний законопроєкт про відтермінування штрафів

Поза тим, в мережі протягом тижня з’явилося щонайменше два відео, на яких нібито власниці машин на єврономерах спалюють їх, вимагаючи в Зеленського доступного розмитнення. На одному такому відео, оприлюдненому організацією «АвтоЄвроСила», жінка на тлі палаючої машини звинуватила президента в тому, що він не забезпечив «доступного розмитнення, яке всім обіцяв».