Мінінфраструктури: потрібне «максимальне спрощення» процесу розмитнення «євроблях»

Міністерство інфраструктури України ініціює перегляд порядку розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією, зокрема, виступає за «максимальне спрощення всіх процесів». Як повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, про це міністр Владислав Криклій сказав 19 вересня під час наради щодо перегляду порядку розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

«Будь-яке спрощення і зменшення вартості стимулює ринок. Необхідно розробити простий і зрозумілий механізм, де б не було потреби іти за оцінюваннями або доказовою базою. Ми за те, щоб було менше маніпуляцій і все було на прозорих принципах. Міністерство інфраструктури завжди відкрите до комунікації. Спільно ми маємо напрацювати пропозиції і передати їх до Міністерства фінансів», – сказав Криклій.

Зі свого боку, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зауважив, що новий законопроєкт необхідно внести до Верховної Ради до кінця поточного року.

«На сьогоднішній час у нас і досі є низка невирішених проблем: перша – проблема автомобілів, які вже ввезені на територію України. Друга – питання розмитнення спецавтомобілів. Ми також пропонуємо розділити всі автомобілі з іноземною реєстрацією на дві категорії, до яких будуть застосовуватись різні ставки розмитнення. Перша категорія – це більш старі автомобілі, які вже перебувають на території України, до певного об’єму і до певного віку. До такої категорії ми пропонуємо встановити єдину ставку розмитнення, єдиний платіж. Таким підходом ми знімемо 80% проблеми. Друга категорія – більш нові автомобілі, які будуть розмитнюватись по спеціальній формулі», – сказав він.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов підтримав ініціативи Мінінфраструктури і зазначив, що Державна митна служба вже працює над тим, щоб до кінця року запустити відповідний калькулятор розрахунку платежів.

«Ми хочемо вийти на зрозумілу методику, яка буде прозора для всіх. Окремо, ми також проводимо переговори із сервісними центрами МВС стосовно організації в кожній області спільного центру, де буде одночасно все знаходитись», – сказав Нефьодов.

Учасники наради домовились к найближчий час опрацювати всі надані пропозиції для якнайшвидшої розробки відповідного закопроєкту і внесення його на розгляд Верховної Ради.

Участь у нараді взяли також народні депутати України, представники Державної фіскальної служби України, громадської організації «Всеукраїнська організація «Авто Євро Сила».

12 вересня Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт про відтермінування ще на 90 днів штрафних санкцій для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією.