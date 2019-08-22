22 серпня набули чинності нові штрафи для нерозмитнених автомобілів з єврореєстрацією

22 серпня набувають чинності нові штрафні санкції для власників нерозмитнених автомобілів, повідомляє Державна фіскальна служба.

Досі тривав пільговий період, коли власників автомобілів із єврономерами мали можливість розмитнити їх без штрафів. За новими правилами, нагадує ДФС, санкції передбачають:

за перевищення терміну доставки або тимчасового ввезення автомобіля на 20-30 діб – 85 тисяч гривень штрафу

за перевищення терміну доставки або тимчасового ввезення автомобіля на понад 30 діб – 170 тисяч або конфіскація

за передачу автівки особистого користування, яку ввезли на територію України або в режимі транзиту, іншій особі чи використання в комерційних цілях – 34 тисячі гривень штрафу

За даними ДФС, з 23 лютого 2019 року, коли закінчився період пільгового розмитнення автомобілів, по 18 серпня було оформлено 107,6 тисяч автомобілів, власники яких сплатили 7,7 мільярдів гривень до бюджету.

«З цієї кількості майже 3,9 тисяч – це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено 339 мільйонів гривень», – зазначають у відомстві.

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Протягом пільгового періоду з 25 листопада по 22 лютого, за повідомленням служби, працівники ДФС оформили 218 тисяч автомобілів, за які було сплачено 13,6 мільярдів гривень.

21 серпня заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка анонсував, що президент України Володимир Зеленський на першому засідання Верховної Ради дев’ятого скликання запропонує знову відтермінувати штрафи за нерозмитнені автомобілі.

Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення «євроблях» ще на 90 днів на засіданні 16 травня. Це сталося на тлі протестів власників таких авто під стінами парламенту.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.