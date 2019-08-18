У Запоріжжі власники авто з «єврономерами» провели автопробіг проти штрафів

У Запоріжжі відбувся автопробіг власників машин на «єврономерах», які проїхалися центральним проспектом міста до майдану Героїв Революції. Учасники вимагають відтермінувати запровадження штрафних санкцій за керування такими машинами, допоки питання їх розмитнення не буде переглянуто парламентом нового скликання, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

По закінченню автопробігу активісти записали відеозвернення з відповідними вимогами до президента України Володимира Зеленського.

«Сьогодні всі власники авто на іноземній реєстрації опинилися в ситуації, коли за керування машинами передбачені штрафні санкції при першій зупинці патрульною поліцією – 8,5 тисяч гривень, при повторній зупинці – 17 тисяч гривень плюс позбавлення прав, конфіскація авто. Також по лінії ДФС передбачені штрафи до 170 тисяч гривень. На сьогодні президент Зеленський озвучив, що нова Рада, що приступить до виконання своїх обов’язків з 29-го негайно ухвалить закон, що відтермінує введення штрафних санкцій ще на три місяці. Але це відбудеться не раніше 30-го числа, а з 22-го почнуть вступати у силу штрафи і керувати авто вже не можна», – заявив організатор акції, керівник організації «АвтоЄвроСила Запоріжжя» Влад Погорелов.

Згідно з чинним законодавством, штрафні санкції проти тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією, мають почати діяти з 24 серпня.

Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення «євроблях» ще на 90 днів на засіданні 16 травня. Це сталося на тлі протестів власників таких авто під стінами парламенту.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.